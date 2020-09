Dans le cadre dans des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, le magazine des Cases à Lire sera présenté et diffusé en numérique durant la semaine du 7 au 13 septembre. (Photo d'illustration)

La thématique de ces journées nationales "vous avez la parole" en plus de la période de distanciation interdisant les regroupements ont inspiré la création de ce magazine. Une chance pour les Cases à Lire, de donner la paroles aux apprenants, animateurs et partenaires, et collecter leurs témoignages, reflet de parcours de vie chaotiques avec une envie de s'en sortir et de l'engagement des professionnels pour les accompagner.

Une occasion de sensibiliser le public et initier de nouveaux partenaires. Une version papier, destinée aux Cases à Lire et tous les partenaires sortira d'ici la fin septembre.

