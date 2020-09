BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du lundi 7 septembre 2020 :



- Les gendarmes s'impatientent et réclament des documents à la Région

- Le bilan des décès double en un week-end à La Réunion

- Covid-19: près de 25.000 cas en 3 jours et une quatorzaine qui pourrait s'écourter

- Une manifestation citoyenne pour la semaine européenne du développement durable

- Journées nationales d'action contre l'illettrisme du 7 au 13 septembre

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La semaine commence avec de la pluie

Les gendarmes s'impatientent et réclament des documents à la Région

Selon des échanges mails obtenus par Imaz Press Réunion, les gendarmes de la section de recherches (SR) ont demandé au Conseil régional un certain nombre de documents dans le cadre d'une enquête préliminaire relative à une suspicion de procédures irrégulières concernent notamment le Campus Pro Océan Indien (CPOI) implanté à Saint-Pierre. La première demande de la SR a été faire e le 21 août 2020. Sans nouvelles de la Région près de 15 jours plus tard, les gendarmes s'impatientent et renouvellent leur requête. Il leur faudra attendre au moins jusqu'à ce lundi et le retour de vacances d'un cadre...

Le bilan des décès double en un week-end à La Réunion

Si certains en doutaient encore, l'épidémie de Covid-19 continue de flamber à La Réunion. Trois nouveaux décès ont été annoncés ce week-end, un samedi et deux dimanches. C'est d'ailleurs la première fois que deux décès sont annoncés dans la même journée. Ce dimanche également La Réunion est officiellement passée "zone rouge" à savoir territoire de circulation active et non plus modérée. Les autorités ont annoncé 107 cas de Covid-19 supplémentaires ce dimanche, et tous les indicateurs semblent continuer de monter.

Covid-19: près de 25.000 cas en 3 jours et une quatorzaine qui pourrait s'écourter

Avec près de 25.000 nouveaux cas en trois jours, et des indicateurs qui continuent globalement de se détériorer, l'épidémie de Covid-19 continue de gagner du terrain, ce qui n'empêche pas le gouvernement d'envisager de réduire la période d'isolement des malades et des cas contacts.

Une manifestation citoyenne pour la semaine européenne du développement durable

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, du 18 septembre au 8 octobre 2020, l'AFIE-PTC (Pacte transition citoyenne) organise une manifestation citoyenne aux côtés des institutions. Une journée "phare" aura lieu le 20 septembre 2020 au parc intercommunal de Bois Madame à Sainte-Marie, en compagnie de la "fête des possibles", le Pacte de transition citoyenne et la convention citoyenne pour le climat. Nous publions ici leur communiqué.

Journées nationales d'action contre l'illettrisme du 7 au 13 septembre

Quatorze actions labellisées seront organisées dans le cadre des journées nationales d'action contre l'illettrisme (JNAI) qui auront lieu du 7 au 13 septembre 2020 à La Réunion. Nous publions ici le communiqué de la préfecture.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La semaine commence avec de la pluie

Ce lundi s'annonce humide avec des averses dans l'est, qui vont ensuite se déporter vers le sud. Matante Rosina voulait donc aller se balader dans l'ouest, mais les pluies vont se généraliser sur toute l'île. Tant pis il faudra faire avec, ce sera journée parapluie ! La mer se calme avec une houle qui s'atténue dans le sud-ouest.