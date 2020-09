Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, du 18 septembre au 8 octobre 2020, l'AFIE-PTC (Pacte transition citoyenne) organise une manifestation citoyenne aux côtés des institutions. Une journée "phare" aura lieu le 20 septembre 2020 au parc intercommunal de Bois Madame à Sainte-Marie, en compagnie de la "fête des possibles", le Pacte de transition citoyenne et la convention citoyenne pour le climat. Nous publions ici leur communiqué. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La journée se déroulera de la façon suivante :

- 10h : Accueil sur le site

- de 10h à 16h : . 34 stands "interactifs" (dont 1 à votre disposition sur réservation et confirmation) seront installés sur le site (2 stands en binôme par ODD : 1 stand "citoyen-association" + 1 stand "institution et divers"). Activités sportives-santé-bien-être et ludiques (GESARUN)

- 16h : Conférence 3C (Guillaume ROBERT) + intervention du PTC (échange avec le public sur les mesures lors des 8 mois d'atelier au national et le devenir de ces travaux sur le plan législatif pour "DEMAIN")



- de 17h à 19h : un spectacle thématique (en lien avec les 17 ODD : slam, chanson, chorégraphie...) afin de sensibiliser par l'expression artistique, les messages essentiels du Pacte de Transition Citoyenne et des Objectifs du Développement Durable.

- Un stand participatif -

Les associations sollicitent votre présence pour la tenue d'un stand parmi les 34 installés, afin d'apporter à votre manière une contribution à la réussite de cette journée. Un stand "nu" sera ainsi mis à disposition , que vous pourrez aménager avec des ateliers dynamiques, en respectant les mesures liées à la crise sanitaire (gel hydroalcoolique, gestes barrières) et avec votre propre matériel, si possible en économie circulaire.

Un mini cahier des charges est à respecter :

- Un atelier interactif entre le public et vos activités de sensibilisation, d'information et de prise de conscience tout en ayant un regard bienveillant, notamment au niveau du pôle préconisations par le public en terme de pistes de solution à la problématique de chaque objectif du Développement Durable ; ceci afin d'éviter le "léchage de stand" et de captiver un maximum l'attention du public sur vos alertes.

- Une présentation de vos kits pédagogiques, fortement souhaité surtout pour préparer nos jeunes générations au "jour d’après".

- Une validation en réunion où vous serez invité ( 2e semaine de septembre) pour l'organisation de l'installation la veille (soit le 19 septembre au soir et au plus tard le 20 septembre à 6h pour la logistique).

- La signature de l'éco charte de la manifestation.

Pour mieux préparer cette rencontre, vous pouvez confirmer votre venue par mail à : afie974@gmail.com , si vous souhaitez participer à cet événement, sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus, bien entendu.

