Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 2 heures

Selon des échanges mails obtenus par Imaz Press Réunion, les gendarmes de la section de recherches (SR) ont demandé au Conseil régional un certain nombre de documents dans le cadre d'une enquête préliminaire relative à une suspicion de procédures irrégulières concernent notamment le Campus Pro Océan Indien (CPOI) implanté à Saint-Pierre. La première demande de la SR a été faire e le 21 août 2020. Sans nouvelles de la Région près de 15 jours plus tard, les gendarmes s'impatientent et renouvellent leur requête. Il leur faudra attendre au moins jusqu'à ce lundi et le retour de vacances d'un cadre... (Photo rb/www.ipreunion.com)

