Matante Mimose est allée accompagner la famille à Gillot, en venant elle a repéré un petit restaurant juste dans le rond-point avant l'aéroport. Ça tombe bien, il n'est pas loin de midi. Labrèz est un restaurant et aussi un traiteur. Le menu du jour n'est pas vraiment créole, ça permet de changer un peu. L'accueil et le service sont polis. (Photos : Matante Mimose)

Sauté Poulet brèdes, Langue de porc sauce piquante, Rôti de porc à la moutarde et au miel, taboulé citron-menthe brochettes de crevette. Matante Mimose repart avec la langue de bœuf.

Le plat est généreusement servi, quatre tranches assez épaisses de langue, assez tendres, avec leur saveur si spéciale dont les amateurs raffolent. Quelques morceaux de cornichons l’accompagnent. On ne sent pas trop la sauce piquante, pas assez en tout cas pour sat i yèm piment ! Les grains blancs sont corrects. Le riz long grain est un peu trop sec. Le rougail concombre, coupé gros, est croquant et fait bien son travail.

Voilà une adresse intéressante dans la zone de Sainte-Marie, même si les tarifs sont un peu plus chers que la moyenne. Comptez 8 euros la barquette. La livraison est gratuite.

Retrouvez le menu de la semaine sur leur page facebook (Restaurant Labrèz , rond-point de Gillot).

Accueil : poli

Hygiène apparente : correcte

Quantité : correcte

Service : correct

Qualité gustative du plat dégusté : bonne

Possibilité de manger sur place : oui

Parking dédié : non, mais possible à proximité

On a aimé : le choix et la diversité des plats

On aurait aimé : un peu plus de sauce piquante…

Date de la visite : septembre 2020

Le restaurant Labrèz se trouve dans le rond-point de la zone artisanale en descendant vers l’aéroport, sur la droite.

Tél : 0692 27 70 19

Note globale : 2 barquettes

Une barquette : Juste si on faim

Deux barquettes : Assez bon, mon ventre est plein

Trois barquettes : Très bon, on revient demain

Quatre barquettes : Exceptionnel, divin !

Cette appréciation n’engage que son auteur, vous pouvez avoir une expérience différente.

Matante Mimose / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com