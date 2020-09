Quatorze actions labellisées seront organisées dans le cadre des journées nationales d'action contre l'illettrisme (JNAI) qui auront lieu du 7 au 13 septembre 2020 à La Réunion. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La pandémie COVID 19 et ses conséquences économiques et sociales amplifient les difficultés des personnes les plus fragiles du territoire et notamment celles qui sont confrontées à l’illettrisme, l’innumérisme et l’illectronisme.

Environ 120 000 Réunionnais seraient en situation d’illettrisme, soit 23% de la population du territoire.

En moyenne 11,2% des jeunes reçus à la Journée nationale de citoyenneté à La Réunion étaient en situation d'illettrisme en 2015, alors que 3,6% le sont en France métropolitaine. Ces chiffres attestent de la prégnance de la situation à La Réunion qui doit alerter et mobiliser tous les acteurs concernés par la prévention et la lutte contre l’illettrisme.

L’illettrisme entraîne de lourdes conséquences, notamment en matière d’isolement, de repli sur soi, de difficulté à trouver un travail, à progresser dans son milieu professionnel ou encore en matière de santé.

Depuis quelques années, la lutte contre l’illettrisme est devenue une priorité absolue qui concerne tous les acteurs publics et privés et mobilise des moyens importants.

Dans le cadre d’une collaboration de longue date avec les partenaires institutionnels et les acteurs de la société civile impliqués dans la lutte contre l’illettrisme, le préfet de La Réunion souhaite valoriser en dépit du contexte sanitaire du territoire toutes les initiatives prises lors de ces JNAI 2020 et rappeler la nécessité de faire front commun pour lutter contre ce fléau.

En conséquence, la 7ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme doit être une occasion de tirer les leçons de ce qui se passe au quotidien pour les personnes confrontées à l’illettrisme, de le faire savoir, d’imaginer des réponses de proximité renouvelées et d’agir pour que les solutions et les moyens soient hissés à la hauteur des enjeux.

A la Réunion, elles se dérouleront du 7 au 13 septembre 2020 et auront pour double objectif :

- susciter une prise de conscience collective sur l’existence de ce phénomène invisible, sous-estimé et encore trop souvent considéré comme tabou dans notre territoire,

- faire connaître aux personnes touchées par ce handicap et à leur entourage l’existence des solutions de proximité.

La liste des actions labellisées JNAI 2020 pour la Réunion et les dates et lieux des manifestations sont consultables sur le site internet suivant : www.anlci.gouv.fr

