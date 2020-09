BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mardi 8 septembre 2020 :



Le rassemblement d'opposition régionale Pour La Réunion (PLR) d'Huguette Bello, tenait une conférence de presse ce lundi 7 septembre 2020, à la veille de la commission permanente du conseil régional qui examine, ce mardi, le protocole d'accord entre la Région et le Groupement sur le marché relatif à la construction de la digue de la Nouvelle Route du Littoral. Avec notamment la présence de deux membres de cette commission permanente, Gilbert Anette et Patricia Profil. PLR dénonce un "coût financier qui va exploser" et des "délais largement dépassés".

À deux semaines de la fin des inscriptions, l'Université de La Réunion compte déjà plus de 1.300 étudiants supplémentaires par rapport à l'année dernière. Une hausse record directement imputable au fort taux de réussite au baccalauréat et à la crise sanitaire incitant les néo-bacheliers à rester sur l'île. Les cours en distanciel permettent pour le moment de compenser les conséquences de cette hausse des effectifs, tant pour les étudiants que pour les enseignants. Mais à terme, les professeurs pourraient ne pas être assez nombreux.

L'attaquant des Bleus et du Paris-Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappé a été diagnostiqué positif au coronavirus SARS-CoV-2 et a déclaré forfait pour le match France-Croatie prévu mardi soir à Saint-Denis, a annoncé, lundi 7 septembre, l'encadrement de l'équipe de France.

Alors que de nombreux événements ont été annulés avec la crise sanitaire et la vague épidémique que connaît La Réunion, le festival du Sakifo, lui, est toujours prévu à Saint-Pierre les 13, 14 et 15 novembre. L'annulation de la tournée d'IAM, tête d'affiche, en a fait frémir plus d'un mais le groupe a assuré qu'il viendrait malgré tout au festival. Le fondateur et directeur du Sakifo Jérôme Galabert dit tenir bon et y croire, mais se tenir prêt à toutes les éventualités. La perspective d'un festival en version réduite, avec 5.000 spectateurs par jour seulement, n'est pas exclue. Entretien.

L'association Droit de cité appelle à la mobilisation pour la gamelle solidaire du refuge de l'Arche de Noé, alors que les conséquences économiques de la crise sanitaire se font reseentir. Un cagnotte en ligne est disponible. L'association souligne qu'il faut 1 euro pour remplir la gamelle quotidienne d'un chat ou d'un chien.

La pluie fut de courte durée, ce mardi le soleil revient, on peut même dire que le temps est radieux sur quasiment toute l'île ! Quelques nuages à prévoir cependant dans l'intérieur des terres et dans l'est. Et dans l'après-midi le soleil sera encore plus net, c'est une belle journée bien ensoleillée qui s'annonce, Matante Rosina sort ses lunettes de soleil en forme de palmiers !