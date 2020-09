Publié il y a 10 minutes / Actualisé le Dimanche 06 Septembre à 12H11

La pluie fut de courte durée, ce mardi le soleil revient, on peut même dire que le temps est radieux sur quasiment toute l'île ! Quelques nuages à prévoir cependant dans l'intérieur des terres et dans l'est. Et dans l'après-midi le soleil sera encore plus net, c'est une belle journée bien ensoleillée qui s'annonce, Matante Rosina sort ses lunettes de soleil en forme de palmiers ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

