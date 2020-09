Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Pour la quatrième année consécutive, Pôle emploi organise la 4e édition de la Semaine de l'emploi en ligne. "Nos services numériques se développent et nous proposons de plus en plus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises des échanges dématérialisés afin de leur d'avoir accès à un plus grand nombre d'informations et de pistes de solutions et de gagner du temps dans leurs démarches. Ainsi cette année, nous proposons donc un salon de l'emploi entièrement en ligne" explique Pôle emploi. Les inscriptions, obligatoires, sont déjà ouvertes (Photo rb/www.ipreunion.com)

