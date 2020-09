Le rassemblement d'opposition régionale Pour La Réunion (PLR) d'Huguette Bello, tenait une conférence de presse ce lundi 7 septembre 2020, à la veille de la commission permanente du conseil régional qui examine, ce mardi, le protocole d'accord entre la Région et le Groupement sur le marché relatif à la construction de la digue de la Nouvelle Route du Littoral. Avec notamment la présence de deux membres de cette commission permanente, Gilbert Anette et Patricia Profil. PLR dénonce un "coût financier qui va exploser" et des "délais largement dépassés". (Photo rb/www.ipreunion.com)

La commission permanente rassemblant les conseillers régionaux évalue, ce mardi 8 septembre 2020, le protocole d'accord entre la collectivité et le groupement.

Le groupe d'opposition Pour La Réunion dénonce ce qu'il considère comme "une forfaiture et un échec de la majorité actuelle, sur un projet qui n'en finit pas de finir", selon les termes d'Huguette Bello. Les dossiers qui leur ont été présenté, signent selon eux, la gestion catastrophique de ce chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Pour la deuxième phase du chantier, le marché doit être relancé et l'on repart presque de zéro. "Une situation ubuesque, quel échec !" dit la maire de Saint-Paul.

En plus de prix exorbitants - "42 millions d'euros pour 216m" -, la question des matériaux n'est toujours pas réglée. "Les andins ne suffiront pas pour réaliser les 2km restant". Le groupe affirme qu'une expertise s'impose d'ici octobre 2021 afin de déterminer les solutions alternatives possibles.

L'élue rappelle que le projet initial avait une enveloppe de 1,6 milliard et devait être terminé cette année. Cela ne sera pas le cas. "On sait avec certitude, que le coût financier va exploser et les délais largement dépassés".

Vu les difficultés rencontrées, les futurs attributaires du nouveau marché auront de fortes exigences financières qui "conduiront à une surenchère de prix et de délai au détriment de la collectivité régionale".

L'utilisation du plan de relance pour sauver le chantier, passe mal. Le groupe d'opposition considère qu'il devrait servir aux PME, restaurants et tous les gens qui souffrent face à la crise sanitaire, et non pas pallier les erreurs de la Région. "Je souhaite que le préfet soit particulièrement attentif à l'utilisation de ces fonds".

- "Nous n'avons pas fini d'entendre parler de ce chantier" -

Les capacités de gestionnaire de Didier Robert sont mises en cause. Le Groupement réclame 414 millions d’indemnités pour les 5,4 kilomètres déjà réalisés. Même si la Région remet en question ces sommes, l'opposition insiste sur la responsabilité du président de Région sur les retards accumulés "dus à ses choix hasardeux". Le groupe d'opposition n'a cessé d'alerter sur cette question de matériau et du choix de route-digue en mer depuis le début du projet, jugeant ce choix, sans se poser la question de la disponibilité des matériaux, comme irresponsable.

S'ajoute en plus, les délais. Avec la relance d'un nouveau marché, la fin du projet ne pourra se faire au mieux, qu'en 2024. Le groupe reste même dubitatif devant les nouveaux délais annoncés par Dominique Fournel et Didier Robert, de par les difficultés juridiques que le nouveau marché va entraîner, rappelant que 19 recours ont été déposés par le Groupement et risquent d'aboutir à des conséquences financières très lourdes.

"Nous n'avons pas fini d'entendre parler de ce chantier, et ce, pendant de nombreuses années, tout comme nous n'avons pas fini d'en supporter les frais."

Le groupe tient à faire remarquer qu'on est loin du triomphe annoncé après la réunion marathon du 31 juillet. Au contraire, on se retrouve dans une situation inquiétante, tant sur le plan financier, que sur la tenue des délais.

ge / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com