- Covid-19 : le pic épidémique attendu pour le mois de décembre à La Réunion

- Syndrome d'alcoolisation foetale : un fléau bien présent à La Réunion

- Coronavirus : au moins 893.524 morts dans le monde

- Premières pages : un concours de création d'album pour les tous petits

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des rafales de vent et une belle journée chaude

Covid-19 : le pic épidémique attendu pour le mois de décembre à La Réunion

Les mesures restrictives en vigueur depuis le 21 août 2020 seront prolongées "au moins jusqu'à la fin du mois de septembre" a annoncé le préfet Jacques Billant, ce mardi 8 septembre. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion de plus de quatre heures entre le représentant de l'Etat et les 24 maires de l'île. Toutes ces mesures pourront être durcies en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, le pic épidémique étant attendu pour le mois de décembre. "Pour le moment, je n'ai pas pris de mesures avançant l'heure de fermeture des bars et des restaurants" a précisé Jacques Billant. Une décision définitive sur la tenue ou non du Grand Raide sera prise dans le courant de la semaine. Les maires de La Possession et de Cilaos, deux des communes traversées par le Trail, se sont déclarés "très réservés" sur le maintien de l'épreuve sportive. Ce mardi, 69 nouveaux cas ont été confirmés à La Réunion par la préfecture et l'Agence régionale de santé, portant le total à 2.346 cas depuis le début de l'épidémie.

Syndrome d'alcoolisation foetale : un fléau bien présent à La Réunion

Comme chaque année depuis 1999, ce mercredi 9 septembre 2020 marque la Journée mondiale de sensibilisation au Syndrome d'alcoolisation foetale (Saf). Une problématique qui concerne une naissance sur 1.000 en France et est responsable de troubles physiques et mentaux chez l'enfant à naître. Il s'agit d'une cause majeure d'échec scolaire et d'inadaptation sociale, de surcroît évitable. Les formes les plus graves peuvent résulter en un retard de croissance, des atteintes du système nerveux central ou des malformations. Bien que pionnière dans la lutte contre contre le Saf et bénéficiaire des seuls centres ressources et diagnostic de France, La Réunion n'est pas exempt de ce fléau.

Coronavirus : au moins 893.524 morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 893.524 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11h00 GMT.

Premières pages : un concours de création d'album pour les tous petits

Le Conseil départemental de La Réunion organise un concours de création littéraire afin de sélectionner l'album qui sera offert aux bébés nés en 2020 à La Réunion dans le cadre de l'opération Premières Pages, une action nationale d'éveil culturel et de développement de la lecture. Elle est mise en oeuvre dans le cadre d'un partenariat entre le Département, le ministère de la Culture, la Direction des Affaires Culturelles et la Caisse d'allocations familiales.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des rafales de vent et une belle journée chaude

Matante Rosina va doubler le noeud de sa capeline et solidement accrocher sa lessive ce mercredi 9 septembre 2020. Elle a vu qu'il y aura des rafales de vent pouvant atteindre 60 km/h et que les températures seront plutôt chaudes. Et quel temps fait-il chez-vous ?