"A l'occasion de la 7ème édition de la journée nationale de lutte contre l'illettrisme (JNAI), le régiment du service militaire adapté de la Réunion (RSMA-R) a organisé ce mardi 8 septembre 2020 une matinée en immersion dans sa section "SAS découverte" au quartier Laferrère de Bourg-Murat" informe l'armée dans un communiqué que nous publions ci-dessous

"Ce dispositif, lancé depuis février 2019, permet aux jeunes n’ayant pas le niveau suffisant pour rejoindre les filières de formation du RSMA, de bénéficier d’un accompagnement individuel spécifique. L’objectif ? Assurer leur remise à niveau scolaire pour leur donner les moyens de rejoindre le cursus professionnalisant de leur choix.

Pour le colonel Julien Maurel, chef de corps du RSMA-R, la mission du régiment va au-delà de la formation académique. Il s’agit aussi de leur redonner confiance en eux et en leurs capacités : " Il faut leur apporter de la considération, en leur démontrant qu’ils peuvent réussir. "

Les volontaires de la section "SAS découverte" évoluent durant trois mois dans un environnement propice à l’apprentissage et à leur développement personnel, en pleine nature, au cœur de la plaine des Cafres. Au programme : enseignement des savoirs faires de base (français et mathématiques), immersions au sein des filières de formations, ateliers d’écritures, sport et randonnées

Le caporal-chef Marie qui encadre ces jeunes, s’attache à rendre ces enseignements ludiques et concrets. Par exemple, lors d'une séance sur le calcul des carrés et des cubes, le stagiaire qui est à l'aise avec la notion aura des exercices théoriques en rapport avec sa formation professionnelle. A l'inverse, le stagiaire avec le plus de difficultés aura pour exercice de dessiner puis de créer des carrés et des cubes avant d’aborder l’étape des calculs.

La filière " SAS découverte " a accueilli 60 jeunes depuis sa création. Tous, ont réussi le certificat de formation générale (CFG) et ont pu intégrer une filière de formation professionnelle. Le 1ère classe Giovani, désormais cuisinier au RSMA-R est passé par ce SAS l’an dernier : "la formation m’a appris la rigueur et j’ai pris confiance en moi. Cela m’a permis de savoir ce que je voulais faire dans ma vie".

Le RSMA-R est un dispositif d’insertion socio-professionnelle des jeunes réunionnais de 18 à 25 ans éloignés de la formation et de l’emploi. Chaque année, environ 1400 jeunes sont ainsi formés à un métier. Avec 38 formations animées par des professionnels, le RSMA travaille en lien étroit avec les entreprises pour proposer une offre adaptée au besoin du marché de l’emploi de la Réunion. 8 jeunes sur 10 trouvent un emploi à l’issue de leur formation au RSMA".