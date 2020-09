Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Emmanuel Macron a été pris d'une violente quinte de toux ce mardi 8 septembre 2020 alors qu'il échangé en lieu clos avec les élèves d'un lycée d'Aulnat, près de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Mini d'un masque en tissu et micro en main, le chef de l'Etat tousse. Il essaye de continuer à parler, il tousse encore. Il s'obstine à discourir, il continue de tousser. "Si quelqu'un me donne à verre d'eau je retrouve ma voix" promet-il en enlevant en partie son masque et en toussant... dans sa main et toujours en lieu clos en présence de plusieurs personnes. On lui tend un verre d'eau. Il boit, remet son masque et continue de tousser. "Donnez-moi un masque plus léger" s'étrangle-t-il en retirant totalement son masque. Exit le gestes barrière... Le comportement a de quoi épouvanter tous les épidémiologistes. Il a aussi provoqué un tollé sur la toile

Emmanuel Macron a été pris d'une violente quinte de toux ce mardi 8 septembre 2020 alors qu'il échangé en lieu clos avec les élèves d'un lycée d'Aulnat, près de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Mini d'un masque en tissu et micro en main, le chef de l'Etat tousse. Il essaye de continuer à parler, il tousse encore. Il s'obstine à discourir, il continue de tousser. "Si quelqu'un me donne à verre d'eau je retrouve ma voix" promet-il en enlevant en partie son masque et en toussant... dans sa main et toujours en lieu clos en présence de plusieurs personnes. On lui tend un verre d'eau. Il boit, remet son masque et continue de tousser. "Donnez-moi un masque plus léger" s'étrangle-t-il en retirant totalement son masque. Exit le gestes barrière... Le comportement a de quoi épouvanter tous les épidémiologistes. Il a aussi provoqué un tollé sur la toile