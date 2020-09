Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

"Seule université réunionnaise, française et européenne de l'océan Indien, l'Université de La Réunion s'illustre par son haut niveau d'internationalisation avec 859 étudiants de 60 nationalités inscrits en 2019-2020 et 416 étudiants de 40 nationalités déjà inscrits pour l'année qui s'ouvre, malgré le contexte sanitaire" souligne l'Université dans un communiqué publié ce mercredi 9 septembre 2020. "Ce vendredi 11 septembre, l'établissement accueillera dans le respect des précautions sanitaires et gestes-barrière, ces étudiants internationaux, attirés par une nouvelle offre de formation, plus internationalisée, pour une demi-journée d'information" ajoute l'université

