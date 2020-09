Il va faire beau ce jeudi 10 septembre 2020. Matante Rosina en est sûr puisqu'elle c'est son chat Miyu qui le lui a ronronné à l'oreille. Le matou a ajouté qu'il y aura des rafales de vent pouvant atteindre les 65 km/h sur la région ouest. La mer sera forte. Et chez-vous quel temps fait-il ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

JEUDI 10





Au petit matin, quelques entrées maritimes rendent le ciel grisonnant du coté de Sainte-Rose à le Tremblet; puis de belles éclaircies reviennent rapidement sur ces régions, tandis que plus à l'ouest, sur les hauteurs de Saint-Leu, de Saint-Paul, et la Possession, les nuages se développent. Ils ont tout de même du mal à dépasser les 1800 mètres, mais l'après-midi, avec l'ensoleillement ils arrivent à culminer jusqu'à 2000 mètres, laissant les sommets dégagés.



Le littoral, malgré des passages nuageux sur les plages de l'ouest bénéficie d'un bon ensoleillement, .



Au plus chaud, les températures atteignent 20°C dans les Cirques, 16°C au Volcan, 12°C au Maïdo et 23° à 26°C le long du littoral.



Le vent de secteur Est souffle en moyenne entre 30 et 40 km/h le long des côtes nord et sud, avec des rafales de 60 à 65 km/h, tandis que sur l'ouest les brises s'installent.



La mer est forte avec le vent d'alizé d'Est qui génère une houle de 2m à 2m50 ; à l'abri du vent la mer est peu agitée à agitée.