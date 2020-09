Publié il y a 46 minutes / Actualisé le Lundi 07 Septembre à 11H52

Matante Rosina va doubler le noeud de sa capeline et solidement accrocher sa lessive ce mercredi 9 septembre 2020. Elle a vu qu'il y aura des rafales de vent pouvant atteindre 60 km/h et que les températures seront plutôt chaudes. Et quel temps fait-il chez-vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

