Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Ce mardi 8 septembre 2020 dans la soirée, des militants d'Extinction Rebellion (XR) et de Greenpeace ont envoyé un nouveau message aux maires de La Réunion sur les villes de Saint-Leu et Etang-Salé à travers une action en faveur du vélo. Des pistes cyclables temporaires ont donc été tracées au sol. Le mouvement réclame une vraie politique communale sur l'usage du vélo, avec la mise en place de pistes cyclables sécurisées dans les centres villes pour faire la jonction avec les pistes des voies nationales et départementales. Nous publions ici le communiqué d'Extinction Rebellion. (Photos Extinction Rebellion)

