- Grand Raid : vers une probable annulation de l'édition 2020

- Test Covid 72h avant le vol : quand les autorités sanitaires estiment que "les compagnies ne sont pas à une heure près"

- Afrique du Sud : mort de George Bizos, l'infatigable avocat de Nelson Mandela

- Cinor : le monde fantastique d'Elsa Moscato se dévoile à la Bial

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un jeudi plutôt ensoleillé

Grand Raid : vers une probable annulation de l'édition 2020

Lors d'une ultime réunion, ce mercredi 9 septembre 2020, entre les élus locaux, la préfecture et le président du comité d'organisation Robert Chicaud, la quasi-totalité des maires s'est prononcée pour une annulation du Grand Raid 2020. Après plusieurs semaines de tergiversations, multiples réunions entre les divers protagonistes, la décision du préfet Jacques Billant sur la tenue de l'événement se fait encore attendre, mais devrait intervenir avant la fin de la semaine. Compte tenu de la position des maires, le maintien de la course semble fortement compromis.

Test Covid 72h avant le vol : quand les autorités sanitaires estiment que "les compagnies ne sont pas à une heure près"

Le dépistage 72 heures avant de prendre l'avion devient de plus en plus compliqué pour venir à La Réunion. Sur les réseaux sociaux, les témoignages affluent de toute part pour indiquer que les laboratoires ne sont plus en mesure de garantir un résultat dans les trois jours. Et saturation oblige, les passagers ne sont pas prioritaires. Perdus face à ces délais impossibles à tenir, certains voyageurs ont appelé l'ARS ou le numéro vert dédié à la Covid-19. Quelle n'a pas été leur surprise en s'entendant dire qu'un test fait un peu plus tôt pourrait passer... Ce qui est totalement faux.

Afrique du Sud : mort de George Bizos, l'infatigable avocat de Nelson Mandela

L'avocat sud-africain George Bizos, qui avait défendu l'icône de la lutte anti-apartheid Nelson Mandela et était devenu son ami après lui avoir permis d'échapper à la peine de mort, est mort mercredi 9 septembre à l'âge de 92 ans, a annoncé le président Cyril Ramphosa.

Cinor : le monde fantastique d'Elsa Moscato se dévoile à la Bial

Durant tout le mois septembre à la Bial (Bibliothèque Intercommunale Alain Lorraine), l'artiste plasticienne réunionnaise Elsa Moscato propose un voyage étonnant et onirique dans un monde peuplé d'animaux à la fois étranges et sympathiques. Une exposition pour petits et grands.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un jeudi plutôt ensoleillé



Il va faire beau ce jeudi 10 septembre 2020. Matante Rosina en est sûr puisqu'elle c'est son chat Miyu qui le lui a ronronné à l'oreille. Le matou a ajouté qu'il y aura des rafales de vent pouvant atteindre les 65 km/h sur la région ouest. La mer sera forte. Et chez-vous quel temps fait-il ?