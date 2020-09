Publié le Jeudi 10 Septembre à 15H32 / Actualisé il y a 29 minutes

La préfectures annonce, ce vendredi 11 septembre 2020, que le patrouilleur des affaires maritimes Osiris II est de retour à quai après une mission de surveillance débutée mi-juillet. Une mission qui a conduit le navire sur plus de 8000 milles marins, de La Réunion vers les îles Éparses et Mayotte puis vers les îles australes de l'archipel de Crozet, des Kerguelen et de Saint Paul et Amsterdam. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La préfectures annonce, ce vendredi 11 septembre 2020, que le patrouilleur des affaires maritimes Osiris II est de retour à quai après une mission de surveillance débutée mi-juillet. Une mission qui a conduit le navire sur plus de 8000 milles marins, de La Réunion vers les îles Éparses et Mayotte puis vers les îles australes de l'archipel de Crozet, des Kerguelen et de Saint Paul et Amsterdam. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)