Mais quelle mouche a bien pu piquer Nicolas Sarkozy ? Invité ce jeudi soir 10 septembre 2020 dans l'émission Quotidien diffusée sur TMC, l'ancien Président de la République se livrait à l'une de ses charges coutumières contre "les élites" lorsqu'il s'est laissé aller. Usant d'un très tortueux et très étrange (restons polis) cheminement de pensée, il a semblé faire un parallèle entre les mots "singe" et "nègre"... La toile s'est tout de suite indignée. Logique...

Lèvres pincées, mine un rien renfrognée et œil inquisiteur, Nicolas Sarkozy fustige en agitant les mains "cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes qui n'écoutent personne". A ce stade l'ex Président s'arrête et repart : "je sais plus si on a le droit de dire singes parce que on a plus le droit de dire les dix". Il laisse la phrase en suspens… et reprend : "on dit quoi les dix petits soldats maintenant, c'est ça" ? interroge-t-il en éclatant d'un rire aussi improbable que son propos.

"Elle progresse la société" se moque encore celui qui fut le Président de tous les Français(e)s. "Vous voyez le livre ? Agatha Christie" lance-t-il à Yann Barthès le journaliste présentateur vedette de Quotidien. Médusé, son interlocuteur lui demande "vous parlez du livre d'Agatha Christie ?"

Le livre de l'auteure Britannique "Les 10 petits nègres" a récemment été retitré " Ils étaient 10" à la demande de l'arrière-petit-fils de l'écrivaine.

Nicolas Sarkozy acquiesce du geste et repart : "ben on a plus le droit maintenant, on a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne"

Cette curieuse association d'idées a tout de suite fait réagir la toile notamment sur Twitter.

L'animateur télé réunionnais Sébastien Folin a commenté : "Bravo les associations d’idées !!! Singes = Nègres. Il faudrait un petit coup de Karcher pour nous débarrasser de tant de médiocrité !"

"Mais?? Quelle partie de la population notre ancien Président croit-il offenser quand il prononce le mot "singe"?" se demande Rokhaya Diallo, journaliste, militante antiraciste et féministe, sur so compte Twitter. "Il vaut mieux ne pas chercher à comprendre et passer à autre chose pour ne pas avoir envie de vomir #Quotidien #Sarkozy" semnble lui répondre l'europdéputé réunionnais Younous Omarjee.

"Alors Nicolas, comment te dire, le mot que tu cherches ce n'est pas "singe" mais "nègre"... En revanche que tu fasses le lien ÇA PÈSE UNE TONNE BORDEL DE MERDE!!!!!" tempête l'humoriste Sophie Aram

"La boucle est bouclée", a estimé pour sa part Aurélien taché, député du Val d'Oise, ex-LREM.

Ou lorsque Nicolas Sarkozy a perdun une formidable occasion de faire comme le singe qui ne dit rien...

Pardon Monsieur singe pour cette comparaison...

