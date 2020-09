BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 11 septembre 2020 :



- Crise sanitaire : La Réunion en mode anticipation

- Astronomie : une Réunionnaise de 11 ans remporte un prestigieux concours photo

- Emploi : les quatre régions de l'île sont attractives, selon une étude de l'Insee

- Saint-Denis : tests de dépistage Covid-19 au collège des Deux Canons

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages dans les hauts, du soleil dans les bas

Crise sanitaire : La Réunion en mode anticipation

La Covid-19 gagne du terrain à La Réunion, désormais en zone rouge. Si la situation reste pour l'instant maîtrisable, les autorités sanitaires se préparent déjà à un éventuel afflux de malades. Le CHU a commencé dès cette semaine les reports d'opérations non urgentes et le nombre de lits en réanimation a augmenté. Le mot-clé : l'anticipation.

Astronomie : une Réunionnaise de 11 ans remporte un prestigieux concours photo

Ce jeudi soir 10 septembre 2020 ont été annoncés les noms des gagnants de l'Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2020, l'un des plus prestigieux concours au monde d'astrophotographie. Alice Fock-Hang, une Réunionnaise de 11 ans, se trouve parmi les lauréats. Elle est arrivée en tête de la catégorie "jeune photographe astronomique

Emploi : les quatre régions de l'île sont attractives, selon une étude de l'Insee

"La Réunion est découpée en quatre zones d'emploi, une partition du territoire adaptée aux diagnostics économiques locaux. Ces zones sont d'attractivité variable pour les personnes en emploi" écrit l'Insee dans une publication parue ce jeudi 10 septembre 2020. Le Nord offre plus d'emplois qu'il ne comprend de personnes en emploi et la plupart des résidents en emploi y travaillent. "L'Ouest et le Sud comptent autant d'emplois que d'actifs en emploi, tandis que les personnes en emploi vivant dans l'Est doivent plus souvent qu'ailleurs travailler hors de leur zone d'emploi de résidence" souligne l'institut de la statistique dont nous publions le communiqué ci-dessous

Saint-Denis : tests de dépistage Covid-19 au collège des Deux Canons

La mairie de Saint-Denis informe, ce vendredi 11 septembre 2020, qu'une opération de dépistages gratuits aura lieu demain samedi 12 septembre au collège des Deux Canons. Il sera possible de se faire tester entre 8h30 à 11h30 sur présentation d'une pièce d'identité et d'une carte vitale. Nous publions le communiqué de la commune ci-dessous.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des nuages dans les hauts, du soleil dans les bas

Matante Rosina dit qu'il y en aura pour tous les goûts ce vendredi 11 septembre 2020. Il y aura des nuages dans les hauts et du soleil dans les bas. Notre gramoune dit aussi qu'il y a aura du vent et que la mer sera agitée. Comment se passent les choses chez-vous ?