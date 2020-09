Ce jeudi soir 10 septembre 2020 ont été annoncés les noms des gagnants de l'Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2020, l'un des plus prestigieux concours au monde d'astrophotographie. Alice Fock-Hang, une Réunionnaise de 11 ans, se trouve parmi les lauréats. Elle est arrivée en tête de la catégorie "jeune photographe astronomique (Photo Alice Fock-Hang)

Le concours, organisé chaque année par l'Observatoire royal de Greenwich (Londres), en partenariat avec insight Investment et BBC Sky at Night Magazine, est un concours de photos d'astronomie qui comporte 9 catégories. La jeune réunionnaise, résidant à Saint-Louis, a donc remporté celle réservé aux photographes de moins de 16 ans.

"Elle a toujours aimé photographier les conjonctions" commente Pascal Fock-Hang, le père de la jeune fille, lui-même astrophotographe et président de l'Observatoire astronomique de La Réunion. En astronomie le terme conjonction désigne des objets célestes apparaissent très proches les uns des autres dans le ciel à un moment donné. A la fin de l'année 2019, Alice Fock-Hang a réalisé une photo montrant la conjonction de la Lune, de Vénus et de Mercure. Elle a également saisi sur la même image Alpha du Centaure, un amas d'étoiles proches du Soleil.

La jeune Saint-Louisienne, qui a toujours tout réalisé seule du choix du shooting, au traitement des images en pasant par les compositions, n'en est pas à son coup d'essai. Passionnée par l'astrophotographie depuis l'âge de 6 ans, elle a participé à son premier concours, le Photo Nightscape Awards (PNA), en 2016. Et déjà la photo de la jeune fille avait été remarquée par le jury. Elle propose d'autres photos les années suivantes. Elle atteint la seconde place du cpncours en 2017 et 2018. Elle termine 3ème en 2019 et seconde en 2020.

Ces concours lui avaient donc déjà permis de se faire remarquer. Pour preuve, cette vidéo d'Andreina De Bei, rédactrice en chef photo de Sciences et Avenir qui parle de sa photo favorite de l'édition 2019, celle d'Alice, plus jeune participante du concours.

A noter qu'il s'agit de la seconde participation dr'Alice Fock-Hang à l'Insight Investment Astronomy Photographer of the Year. L'une de ses photos avait été pré-sélectionnée, sur plus de 5 000 candidats du monde entier, lui permettant de faire partie du Top 10 des plus beaux clichés de l'édition 2019.

"elle avait toujours les yeux remplis d'étoiles lorsque je lui montrais les merveilles du ciel" confie son père. Ou lorsque la valeur n'attend pas le nombre des années

