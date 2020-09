Publié il y a 4 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

En raison de la crise sanitaire, la matinée de l'alternance organisée chaque année par la mairie de Saint-Benoît et ses partenaires se transforme en " Semaine de l'alternance 100% digitale ". Du 14 au 21 septembre, plus de 100 offres de contrat en alternance et de formation seront à saisir. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

