BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 12 septembre 2020



Covid-19 : six nouvelles mesures restrictives pour lutter contre le virus à La Réunion

Lors d'une conférence de presse ce vendredi 11 septembre 2020, le préfet de La Réunion Jacques Billant a confirmé l'annulation de l'édition 2020 du Grand Raid, dans le cadre d'une série de six mesures pour lutter contre le coronavirus : l'extension du périmètre pour l'obligation du port du masque, la prolongation des interdictions de rassemblement de plus de 10 personnes et des sports collectifs et de contact jusqu'au 30 septembre, le renforcement des contrôles pour les établissements recevant du public, l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique et la fermeture des bars et restaurants à 00h30. L'épidémie continue de progresser à La Réunion avec 113 nouveaux cas confirmés ce vendredi, un total de 25 foyers de contagion actifs et un taux d'incidence qui s'établit désormais à 75,8/100.000 habitants.

Grand Raid : l'organisation propose le remboursement de 40% des frais d'inscription

L'annulation du Grand Raid rendue officielle par le préfet Jacques Billant, ce vendredi 11 septembre 2020, les ramifications économiques sont désormais à l'ordre du jour pour le comité d'organisation de l'épreuve. L'annulation n'étant pas du fait de l'association, elle peut se réserver le droit de conserver le montant des inscriptions. Le président du Grand Raid Robert Chicaud propose toutefois un remboursement partiel des participants ou un maintien de leurs inscriptions pour la prochaine édition, en 2021. Une décision prise pour ne pas "pénaliser les compétiteurs", a-t-il confié à Imaz Press.

Chirurgie vasculaire : 62 patients mahorais en attente des soins urgents

Dirigée par le docteur Raoiul Caboche, chirurgien urologue, une équipe médicale décolle de La Réunion ce lundi pour se rendre à Mayotte. Sur place elle réalisera des fistules artérioveineuses et desréfections d'abords vasculaires sur 62 patients mahorais dialysés. Cette mission, la deuxième depiuis mai dernier, est le fruit d'une collaboration entre la SAS Maydia, la clinique de Sainte-Clotilde et l'hôpital de Mayotte

Les deux-tiers de la faune sauvage ont disparu en moins de 50 ans

Le monde a perdu plus des deux-tiers de ses populations d'animaux sauvages en moins de 50 ans, principalement à cause de l'activité humaine, avertit jeudi le Fonds mondial pour la nature (WWF), qui pointe les dangers de cet effondrement pour l'avenir de l'humanité.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil et du ciel bleu pour commencer le week-end

Matante Rosina se dit que le week-end commence bien. Elle a vu qu'il y aura du soleil et un beau ciel bleu sur toute l'île ce samedi 12 septembre 2020. Notre gramoune dit aussi que le vent va faiblir et que la mer sera moins agitée. Et comment est le temps chez-vous ?