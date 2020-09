"Trois références de rhums vieux de la Maison Isautier ont été distingués lors de l'International Spirit Challenge qui s'est tenu à Londres en ce début d'année. Une récompense qui vient saluer la qualité des rhums de La Maison et qui permet à nouveau à la communauté internationale d'apprécier le savoir faire de notre île" indique la Maison Isautier dans un communiqué (Photo D.R.)

Les rhums vieux d’Isautier ont obtenu 3 médailles : des médailles d’argent pour les Rhums Vieux 7 ans et le 10 ans d’âge, et une médaille d’or pour le Louis et Charles . Depuis 25 ans, l'International Spirit Challenge est un concours majeur dans le monde des spiritueux. Chaque année plus de 1 700 références provenant de près de 70 pays du monde entier y entrent en compétition.

A consommer avec modération.

