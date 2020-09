"Le jeudi 10 septembre 2020, au sein de la Caserne Lambert (Saint-Denis), le général Yves Métayer, commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (Fazsoi), a reçu Marina et Tony, afin de les féliciter et d'officialiser leur engagement dans l'armée de Terre" en tant qu'officiers, écrit l'armée dans un communiqué (Photo Fazsoi)

"Les deux Réunionnais, recrutés par le Centre d’Informations et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de La Réunion, ont officialisé leur entrée dans le corps des officiers par la signature d’un contrat d’engagement, qui les amènera à commander des hommes et femmes et devenir des chefs militaires reconnus. Ils seront ainsi formés pendant un an aux Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, à Guer en Bretagne, puis un an dans une école de spécialisation de l’arme du Matériel pour Marina et des Transmissions pour Tony, avant de commander en unités" indique les Fazsoi..

Les deux Réunionanis "participent Iégalement à une cérémonie solennelle à l’École Militaire à Paris, ce samedi en présence de la Ministre des Armées, du Chef d’État-major de l’armée de Terre (CEMAT), des hautes autorités militaires et de leur futur encadrement des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan" temrine l'armée.

