Publié il y a 18 minutes / Actualisé le Jeudi 10 Septembre à 15H31

Matante Rosina se dit que le week-end commence bien. Elle a vu qu'il y aura du soleil et un beau ciel bleu sur toute l'île ce samedi 12 septembre 2020. Notre gramoune dit aussi que le vent va faiblir et que la mer sera moins agitée. Et comment est le temps chez-vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

