Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 7 septembre au vendredi 11 septembre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 7 septembre - Les gendarmes s'impatientent et réclament des documents à la Région

* Mardi 8 septembre - [Info Imaz Press] Affaire des musées régionaux : Didier Robert renvoyé devant le tribunal correctionnel

* Mercredi 9 septembre - Covid-19 : le pic épidémique attendu pour le mois de décembre à La Réunion

* Jeudi 10 septembre - Grand Raid : vers une probable annulation de l'édition 2020

* Vendredi 11 septembre - Crise sanitaire : La Réunion en mode anticipation

Selon des échanges mails obtenus par Imaz Press Réunion, les gendarmes de la section de recherches (SR) ont demandé au Conseil régional un certain nombre de documents dans le cadre d'une enquête préliminaire relative à une suspicion de procédures irrégulières concernent notamment le Campus Pro Océan Indien (CPOI) implanté à Saint-Pierre. La première demande de la SR a été faire e le 21 août 2020. Sans nouvelles de la Région près de 15 jours plus tard, les gendarmes s'impatientent et renouvellent leur requête. Il leur faudra attendre au moins jusqu'à ce lundi et le retour de vacances d'un cadre...

Didier Robert est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis dans le cadre de l'affaire dite des musées régionaux. Selon nos informations, le président de Région sera jugé avant la fin de l'année, en novembre a priori. Ce procès est l'aboutissement d'une enquête préliminaire ouverte le 20 septembre 2018 pour détournement de fonds publics et de recel de détournement de fonds publics. Dans ce dossier les investigations menées par les gendarmes avaient notamment portées sur le salaire de 6.800 euros attribué par le conseil d'administration de la société publique locale des musées régionaux à Didier Robert, lorsqu'il était directeur général de la structure. L'affaire avait été révélée par Imaz Press. Dans un communiqué publié après la parution de notre article Didier Robert affirme "je démontrerai que (...) j'ai toujours travaillé avec sérieux et rigueur pour installer une gestion saine et apaisée des musées régionaux et remettre cette société en ordre de marche".

Les mesures restrictives en vigueur depuis le 21 août 2020 seront prolongées "au moins jusqu'à la fin du mois de septembre" a annoncé le préfet Jacques Billant, ce mardi 8 septembre. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion de plus de quatre heures entre le représentant de l'Etat et les 24 maires de l'île. Toutes ces mesures pourront être durcies en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, le pic épidémique étant attendu pour le mois de décembre. "Pour le moment, je n'ai pas pris de mesures avançant l'heure de fermeture des bars et des restaurants" a précisé Jacques Billant. Une décision définitive sur la tenue ou non du Grand Raide sera prise dans le courant de la semaine. Les maires de La Possession et de Cilaos, deux des communes traversées par le Trail, se sont déclarés "très réservés" sur le maintien de l'épreuve sportive. Ce mardi, 69 nouveaux cas ont été confirmés à La Réunion par la préfecture et l'Agence régionale de santé, portant le total à 2.346 cas depuis le début de l'épidémie.

Lors d'une ultime réunion, ce mercredi 9 septembre 2020, entre les élus locaux, la préfecture et le président du comité d'organisation Robert Chicaud, la quasi-totalité des maires s'est prononcée pour une annulation du Grand Raid 2020. Après plusieurs semaines de tergiversations, multiples réunions entre les divers protagonistes, la décision du préfet Jacques Billant sur la tenue de l'événement se fait encore attendre, mais devrait intervenir avant la fin de la semaine. Compte tenu de la position des maires, le maintien de la course semble fortement compromis.

La Covid-19 gagne du terrain à La Réunion, désormais en zone rouge. Si la situation reste pour l'instant maîtrisable, les autorités sanitaires se préparent déjà à un éventuel afflux de malades. Le CHU a commencé dès cette semaine les reports d'opérations non urgentes et le nombre de lits en réanimation a augmenté. Le mot-clé : l'anticipation.

