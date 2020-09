Retrouvez tous les chantiers en cours et les événements prévus sur les axes routiers cette semaine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours

RN1A - Trois Bassins - Travaux de suppression de créneau de dépassement

Sur la RN1A Pointe Trois Bassins, travaux de suppression de créneau de dépassement jusqu'au mercredi 18 novembre. Voies de dépassement neutralisées dans les deux sens de façon permanente et vitesse limitée à 50km/h.

RN2 - Ste Rose - Travaux de réalisation de murets

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Bois Blanc, travaux de réalisation de murets de sécurité jusqu'au vendredi 18 septembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St André/Bras-Panon - Travaux de réfection fil d’eau

Sur la RN2 à St André et Bras-Panon, travaux de réfection de fil d’eau sur l'ouvrage de la Rivière du Mât la nuit du vendredi 11 septembre. Voie de gauche neutralisée dans le sens N/E de 20h à 05h.

RN2 - St Denis - Travaux d'enrobé

Sur la RN2 à St Denis sur le Boulevard Rambaud, travaux d'enrobé la nuit du lundi 7 septembre. Voie de droite et voie médiane neutralisées de 22h à 5h dans le sens Est/Nord.

RN2 - St Joseph - Travaux de reconstruction de la Ravine des Grègues

Sur la RN2 à Saint Joseph, pour permettre des travaux de reconstruction de l’ouvrage sur la ravine des Grègues, la circulation est basculée dans les deux sens sur une chaussée provisoire au droit de l’ouvrage à compter jusqu’à fin décembre 2020.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2002 à Ste Suzanne secteur médiathèque, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 18 septembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2002 - St André - Travaux de réfection de joint de chaussée

Sur la RN2002 à Saint André, dans le secteur de Cambuston, pour permettre des travaux de réfection des joints de chaussée, la circulation sera interdite dans les deux sens au droit de l’ouvrage de la Grande Ravine Saint Jean, de 20h30 à 05h les nuits du lundi 14 au jeudi 17 septembre. Une déviation sera mise en place par la RN2.

RN3 - St Benoit - Travaux de pose de poteaux

Sur la RN3 à St Benoit entre Chemin Ceinture et Les Platanes, travaux de pose de poteaux jusqu'au vendredi 18 septembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux de réfection de joint de chaussée

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, pour permettre des travaux de réfection des joints de chaussée, la circulation sera totalement interdite au droit de l’ouvrage Bras Marcel, de 20h30 à 05h les nuits du lundi 14 au jeudi 17 septembre inclus. Une déviation sera mise en place par la RD55 route de la Petite Plaine.

RN5 - Route de Cilaos/Ilet Cafres - Travaux de pose de dalot

Sur la RN5 Route de Cilaos secteur Cap Paille en queue, travaux de pose de dalot jusqu'au vendredi 30 novembre. Circulation alternée de 7h à 17h.

RD11 - St Leu/Route Piton St Leu - Travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire

Sur la RD11 Route Piton St Leu lieu-dit Quatre Robinets, travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire jusqu'au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 7h30 à 15h30.

RD3 - Le Tampon/Route Hubert Delisle - Travaux de réparation et tirages câbles télécom

Sur la RD3 Le Tampon/Route Hubert Delisle entre la rue Paille en Queue et la croisée RD36, travaux de réparation et tirages câbles télécom jusqu'au vendredi 11 septembre. Circulation alternée de 8h à 16h.

Chantiers à venir

RN1 - St Pierre - Travaux de tirage de câble

Sur la RN1 à St Pierre secteur Ravine Blanche, travaux de tirage de câble la nuit du vendredi 11 septembre. Neutralisation de la voie de droite de 20h à 5h dans le sens Nord/Sud.

RN1 - St Denis - Travaux NRL

Sur la RN1 entrée et sortie ouest de Saint Denis, dans le cadre des travaux de la NRL, pour permettre des travaux de bétonnage du tablier de l'ouvrage diffuseur RN1/RN6, la circulation sera interdite dans les deux sens entre le tunnel et l’intersection avec la rue Lucien Gasparin, du vendredi 18 septembre à 20h au dimanche 20 septembre à 11h.Une déviation sera mise en place par la RN6 Boulevard Sud.

RN1 - La Possession - Travaux de réalisation d'un fossé bétonné

Sur la RN1 à la Possession après la ravine des Lataniers, travaux de réalisation d'un fossé bétonné les nuits du lundi 14 au vendredi 18 septembre. Voie de droite neutralisée dans le sens Ouest/Nord de 20h à 05h.

RN102 - St Denis - Travaux de marquage et de reprise d'enrobés

Sur la RN102 à Saint Denis, pour permettre des travaux d’enrobés et de marquage entre l’échangeur du Chaudron et le giratoire Cotrans, des restrictions de la circulation seront nécessaires de 20h à 05h les nuits des mercredi 16 et jeudi 17 septembre comme suit :

- la nuit du mercredi 16 septembre, route fermée dans le sens Nord/Est,

- la nuit du jeudi 17 septembre, route fermée dans les deux sens. Une déviation sera mise en place sera mise en place par l’échangeur du Stade de l’Est et la voirie communale.

RN2 - St André - Travaux de curage

Sur la RN2 à St André entre La Cocoteraie et Chemin Lagourgue, travaux de curage de fossé la nuit du vendredi 11 septembre. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Est/Nord.

RN2 - St André/Ste Suzanne - Travaux de curage de fossé

Sur la RN2 entre la Cocoteraie à St André et Quartier Français à Ste Suzanne, travaux de curage de fossé les nuits du lundi 14 au vendredi 18 septembre de 20h à 5h. Voie de droite neutralisée dans le sens Est/Nord selon les besoins du chantier.

RN2 - Ste Rose - Travaux de sécurisation

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Grand Brulé au niveau du site de la Vierge Parasol, travaux de sécurisation et d'aménagement de sécurité du lundi 14 au vendredi 18 septembre de 8h30 à 15h30. Circulation alternée selon les besoins du chantier.

RN2 - St Denis - Travaux d'enrobés

Sur la RN2 à Saint Denis, pour permettre des travaux d’enrobés, la circulation sera interdite dans le sens Est/Nord entre l’échangeur du Stade de l’Est et celui du Chaudron de 20h à 05h les nuits des lundi 14 et mardi 15 septembre. Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie du Stade de l’Est et la voirie communale pour reprendre l’autopont du Chaudron.

RN3 - St Pierre - Travaux d’élagage arbres

Sur la RN3 à St Pierre entre Mon Caprice et l'échangeur des Casernes, travaux d'élagage d'arbres la nuit du lundi 14 septembre. Voie de droite neutralisée au niveau du chantier sens Tampon/St

Pierre.

RN3 - St Benoit/ La Plaine des Palmistes - Travaux de tirage de câbles

Sur la RN3 entre St Benoit secteur L'Echo et la Plaine des Palmistes secteur Pyramide, travaux de tirage de câble du lundi 14 au vendredi 18 septembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30 selon les besoins du chantier.

RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux de balayage de nuit

Sur la RN3 entre les Azalées au Tampon et l'échangeur Banks à St Pierre travaux de balayage les nuits du lundi 14 au jeudi 17 septembre inclus. Neutralisation d'une voie de 20h à 5h en fonction des besoins du chantier dans un sens puis dans l'autre.

Evénements (hors chantiers)

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche le 13 septembre août de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.

Bonne route et bon week-end !

Les usagers peuvent écouter le répondeur Inforoute sur le 0262 97 27 27

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com