Publié il y a 46 minutes / Actualisé le Vendredi 11 Septembre à 16H16

Un Réunionnais du nom d'Olivier Hoarau, fondateur de Ramdam.live, un webmedia qui met en avant la scène underground, organise un événement musical virtuel les 23 et 24 septembre prochains, en soutien aux Mauriciens suite au naufrage du Wakashio. Le concert est organisé en partenariat avec les Electropicales et l'ONG mauricienne Nomad CO OP. (Photo d'illustration Wakashio)

