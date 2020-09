Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable (SEDD), qui se dérouera cette année sur trois semaines, du 18 septembre au 8 octobre 2020, l'association Roulé mon z'avirons organise plusieurs activités et ateliers de sensibilisation aux questions environnementales. Un ramassage de déchets à la plage de Bois Blanc est prévu le samedi 19 septembre de 14h à 16h, de la fabrication de lessive le mardi 22 septembre, ou encore des séances de cinéma (L'Âge de glace 4, Le Jour d'après) en octobre. Un programme dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La Semaine du développement durable existe depuis plus de 15 ans en France. Son élargissement au niveau européen s’est fait à l'initiative du groupe de pilotage de l’ESDN (European Sustainable Development Network), constitué de l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Finlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse et la France.

La crise sanitaire liée au Covid-19 a bouleversé les projets de chacun d'entre nous et la Semaine Européenne du Développement Durable n’y a pas échappé. Maintenant plus que jamais, nous sommes convaincus que le développement durable doit fédérer.

Alors que nous nous sommes toujours dans cette crise et travaillons sur les enseignements à tirer mais aussi et surtout apprendre à vivre avec ce virus.

Guillaume ROBERT, Président de l’association Roulé mon z’avirons et membre de la convention citoyenne pour le climat : “Il faut aussi se concentrer sur le monde post-Covid19, les mesures de la convention sont une avancée mais il ne faut pas baisser la garde. Le gouvernement doit tenir ses promesses et rien de mieux que les semaines du développement durable pour ancrer la volonté citoyenne dans une démarche sur le long terme.”

Ainsi, les SEDD 2020 ont été reportées du 18 septembre au 8 octobre. L'association Roulé mon z'avirons a construit un programme qui sera adapté selon les mesures sanitaires en vigueur au moment des événements.

“Nous ne pouvons pas arrêter de vivre et de lutter pour un monde plus juste, plus soucieux de l'environnement parce qu’un virus circule. OUI ! Nous devons le faire avec l’ensemble des gestes barrières mais il l’urgence d’agir pour notre SEULE maison est toujours présente et le sera plus encore après cette crise.”

Découvrez notre programme du 18 septembre au 11 octobre, pour participer à nos ateliers et activités merci de vous inscrire au préalable via ce formulaire.

N'hésitez pas à nous contacter au 0262 45 49 38 pour toutes demandes.