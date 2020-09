Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 43 minutes

Du lundi 14 au vendredi 18 septembre 2020, les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) participeront à la "Semaine de l'emploi en 1 clic" organisée par le Pôle emploi Réunion. "Placée sous le signe du digital, cette semaine sera l'occasion de découvrir les territoires, les missions, et les métiers des TAAF. Les personnes pourront postuler, directement en ligne, aux offres d'emploi et réaliser un premier entretien avec le service des ressources humaines" expliquent les TAAF

