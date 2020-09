Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 19 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi 14 septembre 2020



- Anticiper l'évolution du virus, c'est pas de la voyance, c'est de la science

- La Covid-19 reconnue comme maladie professionnelle dans les prochains jours

- L1: Marseille gagne enfin le "Clasico" et bat 1 à 0 un Paris SG en plein doute

- Fondateur de la CGTR et co-fondateur du PCR, Bruny Payet est décédé

- TCO : opération de démoustication au Port, à Saint-Paul, à Trois-Bassins et à Saint-Leu

- La pa Météo France i di, sé zot i di : lundi pluvieux, lundi venteux, lundi heureux

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi 14 septembre 2020



- Anticiper l'évolution du virus, c'est pas de la voyance, c'est de la science

- La Covid-19 reconnue comme maladie professionnelle dans les prochains jours

- L1: Marseille gagne enfin le "Clasico" et bat 1 à 0 un Paris SG en plein doute

- Fondateur de la CGTR et co-fondateur du PCR, Bruny Payet est décédé

- TCO : opération de démoustication au Port, à Saint-Paul, à Trois-Bassins et à Saint-Leu

- La pa Météo France i di, sé zot i di : lundi pluvieux, lundi venteux, lundi heureux