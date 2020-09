Le Centre régional information jeunesse Réunion CRIJ renouvelle son partenariat avec le Régiment du Service Militaire Adapté de La Réunion (RSMA-R) en accueillant une permanence d'information dans ses locaux au 28 rue Jean Chatel à Saint-Denis le mercredi 16 septembre de 14h à 16h. Les jeunes de La Réunion de 18 à 25 ans sont invités à venir se renseigner sur les formations proposées par le RSMA-R et les débouchées possibles. Nous publions ici le communiqué du CRIJ. (Photo : CRIJ)

Suite à l’officialisation de leur partenariat, signé en 2017, le CRIJ Réunion accueille une permanence d’information aux jeunes et aux parents intéressés à découvrir les différents dispositifs d’insertion et de formation proposés par le RSMA-R. L’objectif est de faciliter l’accès à l’information sur le Régiment du Service Militaire Adapté de La Réunion et à encourager l’insertion socio-professionnelle des jeunes de 18 à 25 ans de La Réunion.

Le RSMA-R, acteur important de la formation et de l’insertion des jeunes, propose 38 formations de 10 à 12 mois pour les jeunes non diplômés et éloignés de l’emploi et des formations de 6 à 8 mois pour les jeunes avec un diplôme en recherche d’une redynamisation de leur parcours professionnel.

Les formations concernent les domaines suivants :

- Agriculture, marine et pêche ;

- Bâtiment, travaux publics ;

- Mécanique, travail des métaux ;

- Maintenance ;

- Hôtellerie, restauration, alimentation ;

- Services aux particuliers et aux collectivités ;

- Informatiques et télécommunications ;

- Commerce ;

- Transports, logistique, tourisme ;

- Gestion administrative des entreprises ;

- Santé, action sociale, culturelle et sportive.

En 2019, 1 125 jeunes de La Réunion ont bénéficié de ces formations avec un taux d’insertion professionnel de 80% dont 50% dans l’alternance.

A propos de la permanence d’information :

Afin de respecter les mesures sanitaires actuelles, l’inscription à la permanence d’information du 16 septembre est fortement recommandée. Pour plus d’informations, contacter le 0262 20 98 20 ou accueil@crij-reunion.com

