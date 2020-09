Les réactions se poursuivent après le décès de l'ancien secrétaire général de la CGTR et fondateur du syndicat Bruny Payet, ce dimanche 13 septembre 2020, à l'âge de 98 ans. Nous les publions ici dans leur intégralité.

• Joé Bédier, maire de Saint-André

Bruny Payet a marqué et marquera la Réunion. Il a consacré une grande partie de sa vie à défendre les intérêts des plus faibles à travers son engagement politique et syndical. Il fut le fondateur et Secrétaire général de la CGTR jusqu’en 1987. Il a aussi occupé le poste de secrétaire général de mairie à Saint-André.

Je salue la force, la détermination et le courage, n’ayons pas peur des mots, de cet homme Réunionnais qui a lutté contre les injustices de l’époque, et ce, dans un contexte difficile où la justice n’avait pas le même sens du progrès pour notre ile.

A sa famille et à ses proches, je présente mes condoléances les plus attristées.

• Philippe Naillet, député de Saint-Denis

C'est avec tristesse que j'ai appris le décès de Bruny Payet. Toute sa vie, il n'a eu de cesse de combattre avec force les injustices dans notre pays et cela

au prix de conséquences personnelles.

Journaliste, syndicaliste, militant, élu, toujours il est resté fidèle à son idéal celui d'une société libre et juste. Je m'incline devant sa mémoire et présente mes sincères condoléances à sa famille et au proches.



