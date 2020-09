Prenez un bar à salades, mettez-le dans un tuk-tuk, et vous obtenez un tuk-tuk à salade ! Matante Mimose l'a trouvé devant le square Labourdonnais à Saint-Denis, son emplacement ce mardi. Impossible de voir dans les bacs, à moins d'être un casse-papaye-sans-gaulette, aussi un miroir astucieusement posé permet de se faire une idée des produits et de composer sa barquette (Photos : Matante Mimose)

Matante Mimose choisit une base Quinoa-Boulgour. Mesclun et pâtes (Fusilli) sont aussi disponibles. Ajoutez 4 ingrédients parmi les 24 proposés. Avec ça, difficile de manger à chaque fois la même salade, surtout quand on a des fèves, du thon tataki (tata Mimose !), du fromage de chèvre, des crevettes marinées, de la ratatouille, du jambon blanc ou cru, et du achard de chouchou à goûter, entre autres choses. Végans ou mangeurs de viande, tout le monde est content.

Matante repart avec sa barquette composée des quatre ingrédients, plus un : avocat, crevettes, tomates cerises, achard de chouchou et des œufs mollets, et paie 10,70€. Sans pain. La salade de base est à 8,90 euros, pour la formule avec dessert maison, ajoutez 2,80 euros.

Même si les morceaux d’avocats ont quelques taches, ils restent bons ; les crevettes vapeur sont délicieuses ; le achard de chouchou est bien croquant et parfumé et la vinaigrette française arrange tout ça sans acidité désagréable. Quatre autres assaisonnements sont possibles : Miel moutarde, balsamique, piment combava et César.

Voilà qui change un peu des barquettes de caris !

Accueil : sympathique

Hygiène apparente : correcte

Quantité : perfectible

Service : efficace

Qualité gustative du plat dégusté : bonne

Possibilité de manger sur place : non

Parking dédié : non

On a aimé : le choix varié des ingrédients

On aurait aimé : pouvoir choisir une salade "prepier pirx" à moins de 8 euros

Date de la visite : septembre 2020

Pour savoir où se trouve le Tuk-tuk à salade, consultez sa page facebook : Tuktuk A Salade

Note globale : 3 barquettes

Une barquette : Juste si on faim

Deux barquettes : Assez bon, mon ventre est plein

Trois barquettes : Très bon, on revient demain

Quatre barquettes : Exceptionnel, divin !

Cette appréciation n’engage que son auteur, vous pouvez avoir une expérience différente.

Matante Mimose / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com