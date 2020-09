Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Il faudra plus que quelques gouttes de pluies pour saper le moral de Matante Rosina ce lundi matin 14 septembre 2020. Notre gramoune prévoit en effet des précipitations sur les parties sud et est de La Réunion et du vent présent toute la journée. Elle va également se couvrir pour parce q'un front froid arrive sur l'île en ce début de semaine. Et chez vous, quel temps fait-il ? (Photo rb/www.ipreunion.com)

