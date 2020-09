Barbara Pompili et Jean-Baptiste Djebbari renforcent le soutien à la pratique du vélo avec le plan France Relance, l'abondement du " Coup de pouce vélo " dédié à la réparation, et la désignation des 186 projets lauréats de l'appel à projets " Fonds mobilités actives - Continuités cyclables 2020 ". La Réunion compte quatre nouveaux lauréats en 2020 : la Région, le Département, La Possession et Le Port. Nous publions ici le communiqué du ministère de la Transition écologique. (Photo d'illustration AFP)

A l’occasion des deux ans du " Plan Vélo et mobilités actives " porté par le Gouvernement et alors que la pratique du vélo connaît un engouement sans précédent dans le cadre de la crise sanitaire, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, se sont rendus à vélo chez un réparateur à Paris. A cette occasion, ils ont annoncé 200 M€ supplémentaires en faveur du vélo dans le plan France Relance, l’augmentation de 20 M€ du budget attribué au dispositif de réparation " Coup de pouce vélo " et la désignation des lauréats de l’appel à projets " Fonds mobilités actives - Continuités cyclables 2020 " visant à soutenir la résorption de discontinuités d’itinéraires cyclables dans tous les territoires pour un montant total de 70 M€.

Depuis maintenant 2 ans, le Plan " Vélo et mobilités actives " porte l’ambition de faire du vélo un mode de transport à part entière des Français. Il a pour objectif de tripler l’utilisation du vélo d’ici 2024, en passant de 3 à 9 % du total des déplacements quotidiens des Français. Pour y parvenir, le plan s’articule autour de quatre grandes orientations : la sécurisation des parcours à vélo, la lutte contre le vol, la mise en place d’un cadre incitatif notamment fiscal, et la promotion d’une véritable culture du vélo. Le Gouvernement s’est par ailleurs mobilisé depuis la fin du confinement pour soutenir la pratique du vélo en lançant " Coup de pouce vélo " qui permet une prise en charge des réparations à hauteur de 50 euros et en soutenant les collectivités ayant mis en place des pistes cyclables temporaires. Selon l’association Vélo & Territoires, la fréquentation des pistes cyclables en France a progressé de 29 % depuis la fin du confinement par rapport à la même période l'an dernier, dont 34 % en milieu urbain, 20 % dans les zones périurbaines et 18 % en milieu rural. Dans ce contexte, les ministres ont annoncé ce lundi 14 septembre des mesures pour renforcer cette tendance positive pour la santé, pour le pouvoir d’achat et pour l’environnement.

France Relance

France Relance prévoit 200 M€ d’investissements en deux ans pour accompagner le développement d’infrastructures cyclables, telles que des pistes et des stationnements sécurisés. Parmi les mesures clés du Plan vélo, le Gouvernement avait annoncé en 2018 la mobilisation inédite de 350 M€ sur 7 ans pour la création d’un " fonds mobilités actives " consacré au cofinancement par l’Etat, aux côtés des collectivités locales, d’infrastructures cyclables après sélection par appel à projets. Dans le cadre du plan France Relance annoncé par le Premier ministre le 3 septembre 2020, cette enveloppe sera abondée de 100 M€ supplémentaires sur 2 ans, soit une augmentation de 29%. Cette initiative sera accompagnée d’actions au niveau territorial, avec 100 M€ supplémentaires pour favoriser l’intermodalité train/vélo dans le financement du stationnement sécurisé en gare.

Enfin le plan européen REACT-EU, en cours de mise au point par les instances européennes, permettra également de soutenir les projets d’aménagements cyclables.

Fonds mobilités actives - Continuités cyclables

Le fonds mobilités actives est ainsi renforcé pour déployer plusieurs centaines de kilomètres de pistes cyclables en France. Le premier appel à projets, lancé en 2018, a été un franc succès.

La deuxième édition, lancée fin 2019, poursuit ces mêmes objectifs et a permis de confirmer la dynamique favorable en faveur du développement de l’usage du vélo avec plus de 300 dossiers déposés. Les 186 projets lauréats, sur 127 territoires bénéficieront d’une aide totale de 70 millions d’euros de subventions afin de réaliser des projets d’aménagements cyclables dont l’investissement total s’élève à 425 M€. Ces projets visent la résorption de discontinuités cyclables, par la création de passerelles, la réhabilitation de ponts, la sécurisation des franchissements de carrefours complexes, etc.

Afin de soutenir l’élan actuel favorable au développement de l’usage du vélo, un nouvel appel à projets du fonds mobilités actives a été lancé en juillet 2020 afin de soutenir financièrement les maîtres d’ouvrage dans leurs projets de pérennisation des pistes cyclables de transition, de réalisation d’itinéraires cyclables sécurisés et de résorption de discontinuités d’itinéraires.

Les candidats sont invités à déposer leur(s) projet(s) avant le 30 octobre 2020 (inclus) pour une annonce des lauréats prévue en février 2021.

Les lauréats 2020 de La Réunion :

• Conseil Régional de la Réunion. Voie vélo régionale - Saint Paul phase 2 - Ile de la Réunion Création d'une piste cyclable de 2160 m dans l'espace vert situé entre la route nationale des Tamarins (RN1 à 2*2 voies) et la Chaussée Royale (RN1A), le long de l'agglomération de la ville de Saint Paul, permettant notamment de relier l'itinéraire cyclable existant le long de la route des plages et les zones d'activité de Savanna et de l'Etang.

• Société d'Equipement du Département de la Réunion : Aménagement de pistes cyclables - La Possession - ZAC Moulin Joli - Tranche 6. Les travaux concernent l'aménagement de pistes cyclables connectées à celles déjà réalisées permettant d'assurer une continuité des modes de déplacements doux et de relier les zones d'habitats aux différents équipements publics présents dans un rayon de 1 km autour du projet (lycée/collèges/ écoles/ gymnase...).

• Le Port : Aménagements cyclables du parc boisé. Aménagement de 1400 mètres de cheminements principaux et 800 mètres de cheminements secondaires, piétons et cyclables au sein du parc boisé du Port. Ce parc clôturé et aménagé à l'issue de la phase 1, permettra de faire la jonction avec les pistes cyclables environnantes, avenue Lénine et Boulevard des Mascareignes.

• La Possession : Continuité de la voie cyclable entre la ZAC Moulin Joli et la rue Hanoï

Création d'une voie cyclable de 170m longeant la ravine Balthazar et permettant une jonction entre la voie cyclable existante et le lycée et la rue Hanoï.

Les lauréats 2019 de La Réunion :

- La CINOR : Sécurisation de la rue Double Dix à Sainte-Marie par la création d'un cheminement cyclable et piéton

- Conseil régional Réunion : Aménagements de la Voie Vélo Régionale entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne

- Conseil départemental de La Réunion : Réalisation d'un giratoire sur la Commune de Saint-André

- Le Port : Requalification des voies et sécurisation routière aux abords du collège Titan de la commune du Port / Requalification de l'avenue Raymond Mondon et sécurisation routière aux abords du collège Albius et lycée de Lepervanche

- La CIVIS : Réalisation d'une passerelle reliant deux ZAC en création

Abondement du " Coup de pouce vélo "

Depuis son lancement le 11 mai 2020, le dispositif " Coup de pouce vélo " a permis la réparation de 620 000 vélos à travers toute la France. Face au succès de cette opération, Barbara Pompili et Jean-Baptiste Djebbari ont décidé d'ajouter 20 M€ au dispositif pour atteindre un total de 80 M€ ce qui permettra d'honorer toutes les réparations jusqu'au 31 décembre 2020 et d'aider ainsi plus d'1 million de cyclistes à donner une seconde vie à leur vélo.

" Nous vivons très clairement un moment vélo. L’ensemble des acteurs concernés - Etat, collectivités locales, professionnels et associations - font tout ce qui est en leur pouvoir pour accompagner un mouvement de société profond et inédit en faveur de ce moyen de transport écologique, économique et bénéfique pour la santé. Tous les leviers sont activés pour installer durablement cette culture vélo : sécurisation des pistes, lutte contre le vol, soutien à la réparation et à l’acquisition. Les montants alloués au vélo par France Relance envoient un signal clair : l’aventure vélo ne fait que commencer. " souligne Barbara Pompili.

" Les montants dédiés au vélo sont historiques puisque jamais autant d’investissement n’a été disponible pour cette mobilité douce. Ils sont le témoin d’une réelle opportunité pour promouvoir l’usage du vélo en France et ainsi bâtir une véritable Nation du Vélo. Nous félicitons les lauréats de ce second appel à projets " Fonds mobilités actives - Continuités cyclables 2020 ". Une attention particulière a été apportée aux projets en outre-mer, aux projets dont la collectivité s’est engagée dans le " savoir rouler à vélo " ainsi qu’à ceux situés en zone peu dense " déclare Jean-Baptiste Djebbari.

