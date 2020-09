BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mardi 15 septembre 2020 :



La Région avait promis une reprise du chantier de la Nouvelle Route du Littoral ce mardi 15 septembre 2020, ce ne sera finalement pas le cas. En cause, selon les transporteurs qui ont assisté à une réunion ce lundi 14 septembre, le groupement ne serait pas encore prêt à redémarrer les travaux. Pourtant, la reprise est très attendue par l'ensemble des professionnels du BTP au premier rang desquels les transporteurs qui s'étaient mobilisés ces derniers mois pour obtenir une clarification sur la suite qui sera donnée au chantier. Après cette annonce, ces derniers oscillent entre scepticisme et espoir de retrouver rapidement le chemin du chantier.

Depuis des jours, des semaines, des mois, on parle du test RT-PCR obligatoire pour tous les voyageurs qui viennent à La Réunion. Ce test nasal doit être réalisé, dit-on depuis toujours, au maximum 72 heures avant l'embarquement. Jusqu'ici certains voyageurs se sont même plaints de ne pas être accepté à bord de l'avion, pour quelques heures supplémentaires seulement. Pourtant, du moment qu'il est réalisé dans les trois jours précédent le décollage, le test est valable, même réalisé un mardi matin pour un vol le vendredi soir.

La CGTR ports et docks appelle au débrayage ce jeudi matin 17 septembre 202.0. Le syndicats rejoint ainsi l'appel à la grève lancé au plan national et relayé à La Réunion par l'intersyndicale (CGTR, FSU, Saiper et Solidaires). "Nous nous alignons sur revendications d'augmentation de salaire et de refus d'application du plan de relance mis en place par l'Etat, en raison de la situation sanitaire, sans aucune contrepartie pour les travailleurs" indique Danio Ricquebourg, Secrétaire général de la CGTR ports et docks. "Mais nous avons aussi des revendications concernant la gestion de la crise sanitaire sur le Grand port maritime" souligne le syndicaliste

Une alerte à la bombe artisanale a été donnée rue d'Anjou au Moufia (Saint-Denis), ce lundi matin 14 septembre 2020, non loin du conseil régional et à quelques pas de l'université. Un important cordon de sécurité a été installé autour du périmètre qui a été bouclé pendant plusieurs heures. Les résidents d'un immeuble ont été évacués pendant 3 heures avant de pouvoir retourner chez eux. L'enquête est en cours pour déterminer les motivations du jeune homme résidant dans l'appartement. Les démineurs avaient établi qu'il s'agissait d'une bombe factice. Sur place, Imaz Press a pu filmer une bouteille de gaz disposée au centre de l'appartement investigué, ainsi qu'un Coran et un petit tapis de prière. Le jeune homme a été interpellé par la police en milieu d'après-midi. Ce dimanche il avait filmé son installation factice à l'intérieur de son appartement et avait posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Ce lundi matin, il a expliqué à des médecins que son appartement été piégé, d'où l'opération de police. Il n'est pas inconnu des forces de l'ordre et il est fiché au fichier des auteurs d'infractions terroristes (Fijait). En 2015 il avait déjà été impliqué dans le réseau jihadiste de Nail Varatchia

Matante Rosina en a longuement discuté avec son chat Miyu, ils sont tombés d'accord pour dire que ce mardi 15 septembre 2020 la matinée sera ensoleillée et l'après-midi nuageuse. Notre gramoune dit aussi que des rafales de vent souffleront à à 50/60 km/h vers Saint-Joseph et Sainte-Marie (