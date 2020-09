Record de froid à Pierrefonds pour un mois de septembre ! Il a fait très frais ce mardi 15 septembre 2020 au matin : 14,7 degrés de température minimale. Après investigation, il s'avère qu'il s'agit d'un nouveau record mensuel pour ce poste, depuis le début des mesures en 1999, informe Météo France. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"On améliore ainsi la marque du précédent record de 0,6 degré (15,3 degrés relevés le 18/09/02). Pour référence, on est pas non plus si loin du record absolu de la station, établi le 04/08/03 avec 13,8 degrés" ajoute Météo France.

