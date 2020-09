BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 16 septembre 2020



Run rail : comme un air (déjà vu) de campagne électorale

Le Run rail c'est pour demain ! Enfin... pas tout à fait... C'est pourtant ce qu'a semble vouloir faire croire la Région au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 14 septembre 2020 (comme souvent, Imaz Press Réunion n'était pas invitée). A cette occasion, Fabienne Couapel-Sauret, l'élue en charge du dossier, annonçait le lancement imminent des appels d'offres pour le projet Run Rail. Un lancement sans aucune concertation avec la Ville de Saint-Denis, à quelques mois des régionales et avec des objectifs de livraison hyper ambitieux (2025, selon la collectivité régionale). Ça sent la campagne électorale et le déjà vu...

Un gendarme du PGHM de La Réunion se tue dans un accident de parapente en Haute-Savoie

L'adjudant-chef Jérémie Terryn, 50 ans, a trouvé la mort ce mardi 15 septembre 2020 à Talloires-Montmin, en Haute-Savoie alors qu'il effectué un vol en parapente. Le militaire était affecté depuis deux ans au Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de La Réunion. Il était en permission et père de deux enfants

Élève réunionnais décédé après avoir mangé des crêpes: 12 mois avec sursis pour l'institutrice

Une enseignante du Rhône a été condamnée ce mardi 16 septembre 2020 à 12 mois de prison avec sursis. en mars 2018, Jahden originaire du Port, son élève de 6 ans était mort après avoir mangé des crêpes à l'école malgré son allergie connue au lait. Le tribunal a dépassé les réquisitions du travail qui avait demandé huit mois de prison avec sursis

Tests PCR trois jours avant le vol : French Bee se réveille

Nous vous l'annoncions ce mardi : finalement le test Covid RT-PCR obligatoire pour les passagers venant à La Réunion peut se faire au-delà des 72 heures du moment qu'il respecte les trois jours avant le vol. C'est donc bien "trois jours" qu'il faut retenir et l'heure importe peu. Mais jusqu'ici tout le monde n'était pas à jour sur le sujet, c'est le cas de French Bee qui n'était d'ailleurs pas au courant du changement. Jusqu'à ce que nous leur passions un coup de téléphone.

Lancement de la 23ème édition du Challenge des Créateurs

Ce lundi 14 septembre, la pluie a accueilli les organisateurs du Challenge des Créateurs et les médias à Grand Coude, dans les Hauts de Saint-Joseph. En 2019, 134 candidats se sont inscrits et 105 créateurs d'entreprise ont été éligibles. Deux conditions pour y participer : avoir créé son entreprise entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2019 et avoir été demandeur d'emploi au moment de sa création. Fin des inscriptions : le 16 octobre minuit ! Les 7 lauréats recevront un soutien financier.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un mercredi tout gris

La grisaille va dominer le ciel de La Réunion ce mercredi 16 septembre 2020, nous a affirmé Matante Rosina. Notre gramoune nous dit aussi qu'il y aura quand même du soleil mais qu'il faudra monter très haut, au-dessus de 1800 mètres, pour le voir. Tout cela est-il vrai chez-vous ?