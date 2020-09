Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Les travaux du projet NEO concerneront une large partie du front de mer de Saint-Denis, zone très sensible du point de vue patrimonial. Un diagnostic archéologique est donc nécessaire sur la totalité de l'emprise du projet, avant le démarrage des travaux. Il a été demandé par la co-maîtrise d'ouvrage, mairie de Saint-Denis/Région Réunion/Cinor, et a été prescrit par le ministre de la Culture et le préfet de la région Réunion. La mise en oeuvre de la dernière tranche du diagnostic archéologique est prévue du 21 septembre au 13 novembre 2020. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

