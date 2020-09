Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) lance le dispositif "Kozé jeunes", pour les 12-25 ans. Cette ligne d'écoute et de soutien est dédiée aux jeunes qui ont besoin d'aide et ne savent pas vers qui de tourner. L'appel est gratuit et anonyme et la ligne est ouverte 3 heures par après-midi et jusqu'à 19h le jeudi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

