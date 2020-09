Le Run Rail c'est pour demain ! Enfin... pas tout à fait... C'est pourtant ce qu'a semblé vouloir faire croire la Région au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 14 septembre 2020 (comme souvent, Imaz Press Réunion n'était pas invitée). A cette occasion, Fabienne Couapel-Sauret, l'élue en charge du dossier, annonçait le lancement imminent des appels d'offres pour le projet Run Rail. Un lancement sans aucune concertation avec la Cinor qui porte elle aussi son projet de tram, à quelques mois des régionales et avec des objectifs de livraison hyper ambitieux (2025, selon la collectivité régionale). Ça sent la campagne électorale et le déjà vu... (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il ne voulait pas du tram-train porté par Paul Vergès, préférant à la place promettre 2.000 bus dans le cadre du Trans Eco Express. Finalement, les Réunionnais doivent se contenter de quelques centaines de bus complémentaires, tout au plus, sur les routes réunionnaises. Quant au tram-train, il a été purement et simplement enterré le 31 mai 2010, comme toutes les études faites et payées par la Région à l’époque.

Lire aussi - Fin du projet tram-train : Didier Robert cherche les responsables d'un "échec sans précédent"

Malgré les nouveaux bus, force est de constater que la décongestion, ce n’est toujours pas pour maintenant. La faute à un réseau routier qui n’est plus adapté à un territoire qui compte près de 400.000 véhicules pour 860.000 habitants. Un territoire dont la population a encore du mal à se tourner vers les transports en commun malgré les bus supplémentaires. Un territoire où on préfère casser les anciens projets pluôt que de les poursuivre, pour finalement les ressortir des cartons, les rebaptiser, et les présenter comme un projet neuf.

- 10 ans après, on prend le même et on recommence -

C’est le cas du Run Rail, qu’on pourrait aussi appeler "Tram Train bis", quitte à émouvoir Fabienne Couapel-Sauret qui se défend d’un quelconque copié-collé. Quoi qu’elle en dise, Paul Vergès, bien avant Didier Robert, avait déjà prévu un réseau de transport ferré dont le premier tronçon devait relier Saint-Denis à La Possession, avant de s’étendre sur les autres secteurs de l’île.

Lire aussi : Run rail : Paul Vergès avait monté le projet, Didier Robert n'en voulait pas

10 ans après, on prend le même et on recommence. On annonce donc en grande pompe le lancement imminent des appels d’offres pour ce projet, dont le premier tronçon reliera l’entrée Est de Saint-Denis à Bellepierre en passant par le Boulevard Sud. Coût estimé du projet : 270 millions d’euros. Calendrier prévisionnel : attribution du marché fin 2021, démarrage en 2023 et mise en service en 2025.

Bien évidemment, tout cela, c’est dans le meilleur des mondes. Ne disait-on pas que la Nouvelle Route du Littoral devait être livrée en 2020 pour un montant n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ? La suite, chaque Réunionnais la connaît.

Outre cette tentative de communication hasardeuse sur les montants et les calendriers, la Région décide de la jouer solo, lançant son projet sans concertation aucune avec la Cinor, l'intercommunalité du nord qui porte elle aussi son tramway, le TAO (Tram aéroport entrée Ouest).

Lire aussi - La Région et la Cinor ont chacune leur tram - Un tramway peut en cacher un autre...

Sur le papier, si les deux projets ne sont pas tout à fait similaires, une concertation serait logiquement indispensable afin que l’interopérabilité (un mot cher à Didier Robert et à Fabienne Couapel-Sauret) se fasse au mieux. C’est juste du bon sens.

Pas pour la Région vraisemblablement qui décide d’avancer seule car il ne faut plus "attendre", selon l’élue en charge du dossier.

- Vaine promesse -

Pourquoi cette crise de conscience aussi subite qu'aigüe ? Evidemment seuls les esprits chagrins pourraient penser qu'il s'agit d'une tentative de déstabiliser le projet de la Cinor...

Cette précipitation à lancer l’appel d’offres à quelques mois des régionales donne surtout l’impression d’une volonté de faire un coup de com’ afin de convaincre la population que le projet est bel et bien... sur les rails.

Le subterfuge avait déjà été utilisé en 2015, la Région annonçait alors en grande pompe le lancement des travaux pour la NRL. On connaît la suite de cette calamiteuse opération de communication... la NRL n'est toujours pas finie et la reprise du chantier - à l'arrêt depuis plusieurs mois -, annoncée pour ce 15 septembre reste pour le moment une vaine promesse...

Lire ausi : NRL : nous sommes le 15 septembre et c'est encore raté pour la reprise du chantier

Qu'importe ce que semble penser Didier Robert. Se jugeant peut-être mal assis sur son fauteuil et mal parti pour le conserver, il se lance dans une réédition de la même (contre) performance désastreuse pour les finances publiques.

Pathétique dites-vous ? Vous êtes sans doute un esprit chagrin...

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com