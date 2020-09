BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 17 septembre 2020



- Didier Robert et sa "mauvaise foi" épinglés dans sa convocation au tribunal

- Grève nationale : l'intersyndicale fait sa rentrée sociale

- UFC-Que choisir demande l'interdiction de la publicité pour la malbouffe

- Saint-Pierre : une dictée pour "l"amour des mots"

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages dans les bas, du soleil dans les hauts

Didier Robert et sa "mauvaise foi" épinglés dans sa convocation au tribunal

Nous l'annoncions dès le 8 septembre sur Imaz Press : le président du Conseil régional est renvoyé devant le tribunal correctionnel dans l'affaire des musées régionaux. Date du procès : le 19 novembre très exactement. Didier Robert a bien reçu sa convocation cette fois. Un document lapidaire qui ne l'épargne pas et qui épingle sa "mauvaise foi", des usages "qu'il savait contraire" aux intérêts de la SPL des musées, "à des fins personnelles".

Grève nationale : l'intersyndicale fait sa rentrée sociale

Elle avait été reportée en raison de la crise sanitaire, ce jeudi 17 septembre 2020 marque la rentrée sociale pour l'intersyndicale. La CGT appelle les salariés, les retraités et les personnes au chômage à une journée nationale de grèves et de manifestations, contre la politique sociale du gouvernement. La FSU et Solidaires, appellent également à la grève ce jeudi pour défendre les salaires, l'emploi et les conditions de travail. Plusieurs perturbations sont à prévoir à La Réunion, où l'appel national a été entendu. Suivez notre direct.

UFC-Que choisir demande l'interdiction de la publicité pour la malbouffe

L'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir lance une pétition pour réclamer une loi de moralisation de la publicité alimentaire. Elle fait suite à un premier appel aux pouvoirs publics qui demandait, en 2007, un encadrement du marketing télévisuel. C'est désormais l'interdiction de la publicité pour la malbouffe destinée aux enfants à la télévision et sur internet qui est exigé

Saint-Pierre : une dictée pour "l"amour des mots"

Vendredi 18 septembre 2020 aura lieu à la Cité des métiers (Saint-Pierre) la traditionnelle Dictée pour l'amour des mots afin de valoriser la lecture et l'écriture. "Cette dictée, organisée par la Cité des métiers et le Rotary Club de Saint-Pierre Pierrefonds réunira des collégiens du collège Henri Masse de Bois d'Olives sur la Campus Pro de Saint-Pierre et ce dans le respect des gestes barrières imposés par les mesures sanitaires" soulignent les organisateurs.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des nuages dans les bas, du soleil dans les hauts

Matante Rosina a bien regardé autour d'elle. Elle a vu qu'il y aura des nuages dans les bas, du soleil dans les hauts ce jeudi 17 septembre 2020. elle a aussi vu qu'il y aura des rafales de vent soufflant à de 40 km/h à Saint-Denis et que la mer sera un peu agitée. Et quel temps fait-il chez-vous ?