Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de La Réunion (CMAR) et le Club Export Réunion (CER) ont procédé à la signature d'un partenariat dans le but de faciliter et d'encourager l'expérience à l'export des artisans réunionnais. Nous publions ici leur communiqué. (Photo : CMAR)

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de La Réunion (CMAR) et le Club Export Réunion (CER) ont procédé à la signature d'un partenariat dans le but de faciliter et d'encourager l'expérience à l'export des artisans réunionnais. Nous publions ici leur communiqué. (Photo : CMAR)