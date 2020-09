L'association des Iles Vanille organise le concours du meilleur référenceur seo des Îles Vanille. Les mots-clé de ce concours ouvert à tous les résident de la zone, ont été révélés ce jeudi 17 septembre 2020. Les participants ont désormais 3 mois pour positionner leur site web à la meilleure place sur Google France avec la recherche "Trapèze des Mascareignes". Nous publions ci-dessous le communiqué des Îles Vanille. Seo (search engine optimization) signifie en français : optimisation pour les moteurs de recherche

"Dans ce contexte particulier où le tourisme est mis à rude épreuve, le marketing digital semble être l’une des solutions pour continuer à faire rêver les voyageurs en attendant que les frontières s’ouvrent. Le maintien d'une image de marque sur la toile fait également partie des objectifs visés.

Le 1er concours seo des Iles Vanille est né de cette volonté commune d’utiliser le numérique et les talents des ressortissants des îles de l’océan Indien pour valoriser de manière originale et technique nos destinations. Cette opération est menée en partenariat avec l’Association webcup (organisatrice de concours numériques et innovants à la Réunion et dans les iles de l’océan Indien depuis 10 ans).

Un concours seo inédit réservé aux résidents de l’ océan Indien

Il s’agit d’un concours inédit, et une première dans la zone ou seuls les résidents des Iles Vanille peuvent participer (Comores – Madagascar – Maurice – Mayotte – La Réunion – Seychelles).

Le but de cette compétition est de réussir à faire apparaitre en première page de Google France, les mots-clés que tous les participants de la zone ont découvert en même temps ce jeudi à 12h00 (heure de La Réunion) sur les réseaux sociaux et réussir par ce biais à contribuer à la notoriété du concept des îles vanille.

A l’instar du triangle des Bermudes, le Trapèze des Mascareignes attire de nombreux voyageurs qui ne souhaitent plus en repartir

C'est le message original qui a été choisi pour mettre en lumière ces îles de l'océan Indien. La présentation des mots-clés du concours a été faite au travers d’une vidéo de promotion qui nous emmène dans un voyage idyllique dans l’océan Indien : une zone paradisiaque nommée " Trapèze des Mascareignes ".

Les participants au concours devront travailler les mots " Trapèze des Mascareignes " en référencement SEO. Leur site internet créé pour la circonstance devra arriver en première place de Google France lorsqu’un internaute les entrera dans le moteur de recherche le 17 décembre prochain !

En tout, trois mois de compétition récompenseront les meilleurs référenceurs de l’océan Indien dans l’une des catégories suivantes : amateurs, étudiants ou professionnels.

Dans cette période peu favorable à la relance du tourisme, il est essentiel de ne pas se faire oublier et de continuer à valoriser notre patrimoine et nos valeurs. Ce concours permet ainsi de mettre en lumière les Iles Vanille.

Les inscriptions sont encore possibles jusqu’au 17 octobre 2020 sur le site internet des Îles Vanille"