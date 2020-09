La rentrée sociale de l'intersyndicale

Ce jeudi 17 septembre 2020 marque la rentrée sociale pour l’intersyndicale. La CGT, la FSU et Solidaires ont appelé à un mouvement de grève national. Un mouvement suivi à La Réunion, avec l’emploi, les salaires et la retraite comme thème principaux.

L’intersyndicale réunionnaise CGTR, FSU, Solidaires et SAIPER a donné rendez-vous à 9h ce jeudi matin pour dénoncer les inégalités sociales à La Réunion et la politique menée par le Gouvernement.

L’objectif pour les syndicats est de défendre l’emploi, les salaires et les retraites. Ils réclament le renforcement de la sécurité sociale avec le système de retraite solidaire, davantage d’emplois statutaires et une politique de relance de l’activité économique. L'intersyndicale milite également pour une pension de retraite égale au Smic et l’abandon de la réforme des retraites.

Pour une amélioration tangible du pouvoir d’achat, l’intersyndicale préconise une revalorisation du Smic à 1800 euros, des minima sociaux et plus de transparence sur la formation de prix.

- Plusieurs perturbations à prévoir -

Ce mouvement de grève devrait avoir plus ramifications sur l'activité de l’île ce jeudi, dans le secteur public comme le secteur privé. À Saint-Leu et au Port, les services municipaux ont annoncé des perturbations dans les écoles.

Dans la cité portuaire, le service minimum d’accueil, les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée pourraient ne pas être assurés. Au Port a crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal ne pourront pas accueillir les enfants.

À Saint-Leu, un taux important de grève des enseignants est déclaré dans les écoles suivantes: école élémentaire de l’étang, école primaire Mario Hoarau, école élémentaire de Piton A, école élémentaire de Stella, école maternelle Elie. Un service minimum d’accueil sera néanmoins mis en place dans ces écoles. La restauration et le transport scolaires seront aussi assurés.

- Mouvement suivi à l'hôpital -

Au CHOR (Centre hospitalier ouest Réunion), le syndicat Sud Santé Sociaux appelle également à la mobilisation. Un rassemblement sera organisé devant l'hôpital à 11h, pour dénoncer leurs conditions de travail. Le personnel dénonce ainsi un temps de travail non respecté, le manque d’aide-soignant de nuit et des organisations dégradées.

Un rassemblement qui intervient alors que la Covid-19 a officiellement été reconnue comme maladie professionnelle pour les soignants, mais sous certaines conditions.

Lire aussi : Reconnaissance de la Covid en maladie professionnelle : un dispositif qui trahit les engagements pris par le Gouvernement

Enfin, la CGTR ports et docks appelle aussi débrayage ce jeudi matin. Le syndicat rejoint ainsi l'appel à la grève lancé au plan national "Nous nous alignons sur revendications d'augmentation de salaire et de refus d'application du plan de relance mis en place par l'Etat, en raison de la situation sanitaire, sans aucune contrepartie pour les travailleurs" indique Danio Ricquebourg, Secrétaire général de la CGTR ports et docks. "Mais nous avons aussi des revendications concernant la gestion de la crise sanitaire sur le Grand port maritime" souligne le syndicaliste

Danio Ricquebourg fait ainsi allusion à l'identification d'un cas de Covid-19 ce vendredi 11 septembre au Grand port maritime. Dans une conférence de presse tenue ce samedi il a exprimé les inquiétudes des dockers et a demandé "des tests plus réguliers lorsqu'un cas de Covid-19 est identifié".