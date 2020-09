" Je ne rejoindrai pas les rangs de La République en Marche (LREM) à l'Assemblée nationale " précise Audrey FONTAINE, candidate aux législatives de la 2ème circonscription avec son binôme Sergio ERAPA. (Photo : Audrey Fontaine)

" Je suis de nature pragmatique : quand les lois du Gouvernement de Jean CASTEX iront dans le sens des intérêts des Réunionnais, je les voterai. Lorsque ce ne sera pas le cas, je me battrai avec les autres députés de La Réunion ", précise celle qui est actuellement élue de l’opposition au Conseil municipal de Saint-Paul.

Pour Audrey FONTAINE, la priorité est aujourd’hui de rassembler massivement autour de sa candidature. Ce qu’elle fait de manière très active en allant convaincre les électeurs sur le terrain. " Chaque chose en son temps. Je détaillerai les raisons du choix du groupe parlementaire que je rejoindrai avant le second tour. Et je répondrai évidemment à toutes les questions qui me seront posées " conclut Audrey FONTAINE.

Audrey Fontaine