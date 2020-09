BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce



- Les tests pour les voyageurs à destination de La Réunion ont-ils encore un sens...

- Covid-19 : les kinésithérapeutes peuvent désormais réaliser des tests PCR

- Saint-Denis : l'ancienne prison Juliette Dodu ne sera pas démolie

- 2ème circonscription : dernier jour de campagne pour les 14 candidat(e)s

- Crise sanitaire : la Guadeloupe au bord de la saturation

- Olivier Hoarau réélu président du Conseil de surveillance du grand port maritime

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il chez vous ?

Les tests pour les voyageurs à destination de La Réunion ont-ils encore un sens...

La grande majorité des cas positifs à La Réunion sont désormais autochtones, pourtant les tests Covid sont toujours obligatoires pour les voyageurs à destination de La Réunion. Puisque rien n'est fait pour leur faciliter la tâche, il semble aujourd'hui peu opportun de conserver cette mesure sanitaire. Surtout quand le test se transforme en mission impossible pour quiconque essaie de venir ou rentrer sur l'île en ce moment, face aux (très) nombreuses contraintes rencontrées dans les laboratoires saturés.

Covid-19 : les kinésithérapeutes peuvent désormais réaliser des tests PCR

Les kinésithérapeutes vont pouvoir effectuer des tests de dépistage du coronavirus par PCR. Ils vont venir en renfort des laboratoires d'analyse dans un effort de réduction des délais pour effectuer un test de dépistage au Covid-19. Un arrêté en ce sens a été publié ce mardi 15 septembre 2020 au Journal officiel. Une bonne nouvelle pour le Conseil interrégional des masseurs-kinésithérapeutes, dont le président Pierre Rigal se félicite de pouvoir participer à l'effort de lutte contre le coronavirus.

2ème circonscription : dernier jour de campagne pour les 14 candidat(e)s

C'est ce dimanche 20 septembre 2020 que ce tiendra le 1er tour de l'élection législative partielle dans la 2ème circonscription de La Réunion (Le Port, la Possession et une partie de Saint-Paul). 14 candidat(e)s sont sur la ligne de départ avec l'objectif de succéder à Huguette Bello. Un scrutin qui se déroulera en pleine crise sanitaire, laissant craindre une forte abstention. Les résultats seront malgré tout scrutés par les différentes équipes qui tâcheront ensuite de se projet sur les régionales et départementales de 2021

Saint-Denis : l'ancienne prison Juliette Dodu ne sera pas démolie

L'ancienne prison Juliette, située dans la rue du même nom à Saint-Denis, ne sera pas rasée. Le tribunal administratif a décidé ce lundi 14 septembre 2020 qu'elle ne serait pas démollie, annonce Le Quotidien dans son édition de ce vendredi. Pour rappel l'association Kartié Libre Mémoire et Patrimoine Océan Indien oeuvre depuis plusieurs années en faveur de de la préservation de ce site partiellement classé monument historique en octobre 2019

Crise sanitaire : la Guadeloupe au bord de la saturation

Lors de son allocution du 11 septembre 2020, au-delà des nouvelles mesures annoncées, le Premier ministre Jean Castex a cité trois zones particulièrement préoccupantes : Marseille, Bordeaux... et la Guadeloupe. La circulation virale dans le département ultramarin s'est dégradée avec un taux d'incidence qui culmine à plus de 228 pour 100.000 habitants et le taux de positivité dépasse les 20%. L'ARS de Guadeloupe appelle la réserve sanitaire de Métropole à venir en renfort, alors que 28 personnes sont en service de réanimation. Les autorités sanitaires locales redoutent une saturation dans les semaines à venir.

Olivier Hoarau réélu président du Conseil de surveillance du grand port maritime

Le maire du Port, Olivier Hoarau, a été réélu président du Conseil de surveillance du grand port maritime de La Réunion (GPMDLR) à l'unanimité des voix ce jeudi 17 septembre 2020. Emmanuel Seraphin, président du TCO et premier adjoint de la commune de Saint-Paul, a été élu au sein du Conseil. Nous publions ci-dessous le communiqué du grand port maritime

La pa Météo France i di, sé zot i di – Quel temps fait-il chez vous ?

Matante Rosina a regardé la télé un peu tard et elle a du mal à se réveiller. Du coup elle n'a pas eu le temps de parler à son chat Miyu et elle ne sait pas du tout quel temps il fait ce vendredi 18 septembre 2020. Pouvez-vous l'aider et lui dire quel temps il fait chez-vous ?